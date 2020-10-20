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Шахтар відправився на матч з Реалом без семи основних гравців

Сьогодні 12:41 236 0
Гірники мають кадрові проблеми через спалах коронавірусу у команді
Шахтар відправився на матч з Реалом без семи основних гравців
#Шахтар

Джерело - sport.ua.

Донецький Шахтар вилетів в Іспанію на матч першого туру групового раунду Ліги чемпіонів проти мадридського Реала.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Наставник гірників Луїш Каштру взяв з собою 20 гравців, в тому числі воротаря Андрія Пятова, який перехворів на коронавірус.

Воротарі: Шевченко, Пятов, Трубін.

Захисники: Додо, Хочолава, Корнієнко, Мампассі, Вітао, Бондар.

Півзахисники: Маркос Антоніо, Дентіньо, Марлос, Тете, Соломон, Майкон, Сіпріано, Судаков, Шостак.

Нападники: В'юнник, Гончарук.

Варто відзначити, що в заявці відсутні Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Алан Патрік, Тайсон, Тарас Степаненко, Віктор Коваленко і Жуніор Мораес.

Нагадаємо, Коваленко отримав травму в матчі 6-го туру УПЛ зі Львовом (5:1), а інші довгий час були на самоізоляції через спалах коронавірусу в команді.

Матч Реал - Шахтар відбудеться 21 жовтня в Мадриді. Початок о 19:55 за Києвом.

Раніше, Палкін очікує позитивного результату Шахтаря у матчі з Реалом.

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