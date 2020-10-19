Палкін очікує позитивного результату Шахтаря у матчі з Реалом

Шахтар у 1 турі Ліги чемпіонів проти Реала має зіграти у свій футбол.

Про це розповів генеральний директор донецького клубу Сергій Палкін.

"Чого очікую від гри з Реалом? Насамперед – гарної гри, тієї, яку демонструє Шахтар. Усі ми розуміємо, куди їдемо і з ким гратимемо. Багато футболістів у нас випало через коронавірус. Дай Боже, вони підтягнуться до матчу з Реалом. Проте ми всі розуміємо: коли хлопці близько 10 днів не тренуються, на всі 100 відсотків їм складно себе виявити. Тому просто маємо зіграти у свій футбол, аби перед уболівальниками не було соромно, продемонструвати той футбол, у який віримо та у який граємо. Певно, хотілося б із позитивним результатом", - відзначив Палкін.