Динамо - Ювентус 0:2. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Матч завершується! Динамо показало достойну гру проти Ювентуса, але італійці змогли на класі здобути перемогу.

90' Пробив Шапаренко, але трохи не влучив у ворота.

90' Небезпечний штрафний заробив Сидорчук на останніх хвилинах матчу.

90' З правого флангу навісив Кендзьора в штрафну на Супрягу, але той в боротьбі із захисником не зміг пробити по воротах.

90' Заміна відбулася в складі Динамо. Замість Віталія Буяльського догравати буде Денис Гармаш.

90' Три хвилини додав арбітр до основного часу.

88' Отримав по ногах в центрі поля Буяльський від Артура. Штрафний удар виконуватимуть футболісти Динамо.

86' Контролюють м'яч гравці Юве, вже виконали вони свою роботу і не поспішають вперед.

84' Гол! Ювентус забиває другий гол! Пройшов по правій бровці Куадрадо і вирізав відмінний пас в штрафну, куди увірвався Мората, зіграв на випередження і головою вколотив сферу точно між ніг голкіперу.

82' З правого флангу Буяльський подав у центр штрафного, де готовий був пробити Супряга, але у нього з голови буквально м'яч зняв Щесни.

81' Подвійна заміна сталася в складі "старої синьйори". Замість Бентанкура і Ремзі на полі з'явилися Артур і Федеріко Бернардескі.

79' З флангу віддавав Миколенко на хід Вербичу, але того випередив Демірал і виніс м'яч в аут.

77' З правого флангу прострілив у штрафну Кендзьора, але тут не зміг як слід обробити м'яч Буяльський і подарував його захиснику.

75' З правого флангу Куадрадо низом прострілив у штрафну під удар Ремзі, але постріл останнього виявився неточним.

73' Перехопив м'яч на чужій половині поля Вербич і тут же кинувся до воріт, але суддя зупинив атаку, зафіксувавши фол.

71' Подвійна заміна сталася в складі Динамо. Замість Циганкова і Караваєва на полі з'явилися Попов і Вербич.

70' Дальній пас виконував Бонуччі в штрафну на Дибалу, але того випередив Миколенко і не дозволив пробити.

69' Наздогнав м'яч на фланзі Рабіо і прострілив на дальню штангу, але тут першим на м'ячі виявився Забарний і вибив його в центр поля.

67' Ювентус захопив ініціативу, катають італійці м'яч на своїй половині та не поспішають в атаку.

66' Закинув по флангу Кендзьора на хід Циганкову, але того випередив Рабіо і виніс сферу головою в аут.

64' Протягнув м'яч по флангу Циганков і віддав тонко в штрафну на Кендзьору, але тому пробити по воротах не дозволив Бентанкур.

62' Перша заміна в складі господарів. Замість Карлоса Де Пени шанс проявити себе отримав Жерсон Родрігес.

61' Відверто збивав суперника в центрі поля Демірал. За зрив перспективної атаки отримав захисник жовту картку.

59' Закинув з центру поля Сидорчук на лівий фланг в напрямку Караваєву, але м'яч полетів надто сильно і опинився за межами поля.

58' Заміна в складі Ювентуса. Замість Деяна Кулусевскі на полі з'явився Пауло Дибала.

57' Кулусевскій закинув по флангу на хід Куадрадо, але того випередив Караваєв і виніс м'яч за бокову лінію.

56' Зачепився за м'яч на чужій половині поля Супряга і скинув головою на хід Буяльському, але перехопив цей пас Рабіо.

54' Відмінний пас виконував Де Пена в штрафну на Супрягу, але той не зміг відірватися від Бонуччі і втратив м'яч.

53' Проривався по лівому флангу Караваєв і прострілив низом у штрафну, але м'яч від ноги захисника полетів в аут.

51' Прямою ногою Караваєву заїхав в корпус Куадрадо. Суддя за таку грубість тут же показав жовту картку.

49' Віддавав Куадрадо по флангу на хід Кулусевському, але той в боротьбі проти Караваєва порушив правила.

47' Гол! Пропускає Динамо! Скинув Ремзі під удар Кулусевскі, після якого м'яч від Бущана відлетів до Морати. Іспанець пробив у порожні ворота.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм. Достойну гру демонструє Динамо. Хоча звісно у Ювентуса більше ініціативи.

45' Пробивав Циганков, але Щесни забрав м'яч у руки.

45' Небезпечний штрафний заробив Шапаренко! На швидкості він проривався до воріт суперника, але його зупинив Бентанкур. Жовта картка для уругвайця.

44' На чужій половині поля Мората грамотно підставився і змусив порушити правила Забарного. Суддя призначив штрафний удар.

42' Перехопив м'яч в центрі поля Де Пена і спробував перекинути вийшовшого з воріт Щесни, але встиг повернутися на лінію голкіпер і врятував свою команду.

40' Отримав по ногах Мората на фланзі від Караваєва. Суддя все бачив і призначив штрафний удар для італійців.

38' Пішов від опіки на фланзі Ремзі і прострілив низом на ближню штангу, де пробив п'ятою Кулусевскій, але м'яч влучив у стійку.

36' У верховій боротьбі проти супряга отримав ліктем по потилиці Ремзі. штрафний удар виконувати будуть гості.

34' Зачепився за м'яч Де Піна на чужій половині поля і скинув на хід супряга, але до того сфера так і не дійшла.

32' Наздогнав м'яч біля лицьової лінії Куадрадо і прострілив уздовж воріт, але Бущан в стрибку перехопив цей пас.

30' По флангу тепер уже віддавав Буяльський на хід Супрязі, але того випередив Даніло і в підкаті виніс сферу в аут.

28' Дальній пас виконував Куадрадо в штрафну на Кулусевскі, але вийшов з воріт Бущан і відвів загрозу.

27' Протягнув м'яч до штрафної суперника Кулусевскі і пробив низом, але м'яч застряг в гущі захисників.

25' М'яко закинув в штрафну Ремзі на хід Мораті, але до того м'яч не дійшов, добре на перехопленні відіграв Сидорчук.

24' З кутового навісив К'єза на дальню штангу, але грамотно зіграв на виході Бущан і кулаком виніс сферу в аут.

23' К'єза пасом запустив у штрафний майданчик Рабіо, який тут же прострілив уздовж воріт, але м'яч від ноги Сидорчука полетів на кутовий.

21' Вимушена заміна відбулася у Ювентуса. Замість К'єлліні, який смикнув задню поверхню стегна, продовжить матч Демірал.

19' З правого флангу Кендзьора навісив в центр штрафного майданчика, де пробив головою Супряга, але м'яч полетів вище воріт.

17' Дальній пас виконував К'єлліні в штрафну на Морату, але той не зрозумів задумки партнера і не пішов на м'яч.

15' Увірвався в штрафну суперника на швидкості К'єза після пасу від Ремзі і пробив низом у дальній кут, але встиг скластися Бущан і врятував свою команду.

13' З флангу закинув Шапаренко на хід Де Пені, але того випередив Куадрадо і виніс м'яч головою в аут.

12' З правого флангу Куадрадо навісив на дальню штангу, де пробивав головою К'єлліні, але м'яч полетів вище воріт.

10' З лівого флангу навісив Де Пена на одинадцятиметрову позначку, але тут Щесни на виході зміг перехопити м'яч.

9' Отримав по ногах на фланзі Циганков від Даніло. Суддя все бачив і призначив штрафний удар на користь киян.

7' Міг вискакувати на ворота Де Пена після закидання від Забарного, але вийшов Щесни і виніс сферу подалі ногами.

6' Зі штрафного навісив Кулусевскі на лінію воротарського, але вийшов з воріт Бущан і спокійно забрав м'яч у руки.

4' З правого флангу навісив Куадрадо в центр штрафної, але тут виграв верх Миколенко та головою виніс м'яч в аут.

3' Контролює Ювентус м'яч на перших хвилинах, але не підходять "зебри" близько до воріт киян.

1' Матч розпочався!

Команди вийшли на поле! Лунає гімн Ліги чемпіонів!

Також, Супряга - у ТОП-14 молодих талантів Ліги чемпіонів.

Стало відомо, що Циганков та Супряга у старті Динамо на матч проти Ювентуса.

Київське Динамо прийматиме Ювентус у рамках групового етапу Ліги чемпіонів.

Матч відбудеться у вівторок, 20 жовтня о 19:55. Наш сайт проведе для вас текстовий онлайн поєдинку, починаючи з 19:40.