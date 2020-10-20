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Циганков та Супряга у старті Динамо на матч проти Ювентуса

Сьогодні 18:54 611 0
Стали відомі стартові склади команд
Циганков та Супряга у старті Динамо на матч проти Ювентуса
#Динамо, #Ювентус, #Ліга чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Динамо у 1 турі групового етапу Ліги чемпіонів прийме Ювентус.

Актуально: Динамо Київ - Ювентус: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE

Стартові склади команд:

Динамо: Бущан – Кендзьора, Забарний, Миколенко, Караваєв – Сидорчук, Шапаренко – Циганков, Буяльський, Де Пена – Супряга

Ювентус: Щенсни – Данілу, Бонуччі, К'єлліні, Куадрадо – Бентанкур, Рабйо, Ремзі – Кулусевскі, Мората, К'єза

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