Циганков та Супряга у старті Динамо на матч проти Ювентуса

Джерело - Чемпіон.
Динамо у 1 турі групового етапу Ліги чемпіонів прийме Ювентус.
Актуально: Динамо Київ - Ювентус: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE
Стартові склади команд:
Динамо: Бущан – Кендзьора, Забарний, Миколенко, Караваєв – Сидорчук, Шапаренко – Циганков, Буяльський, Де Пена – Супряга
Наш склад на матч #ДинамоЮвентус!#UCL pic.twitter.com/VX8QGkL5Cb— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) October 20, 2020
Ювентус: Щенсни – Данілу, Бонуччі, К'єлліні, Куадрадо – Бентанкур, Рабйо, Ремзі – Кулусевскі, Мората, К'єза
Manca poco a #DynamoJuve!— JuventusFC (@juventusfc) October 20, 2020
Scendiamo in campo così! 👇🏻@SkySport#JuveUCL pic.twitter.com/UguvOfC4Q2