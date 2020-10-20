Супряга – у ТОП-14 молодих талантів Ліги чемпіонів

Нападник Динамо Владислава Супрягу потрапив у список 14-ти молодих талантів Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє TheAthletic.

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"Головний нападник збірної України серед юнаків до 20 років, яка виграла чемпіонат світу минулого лiта, Супрягу неминуче порівнювали з Андрієм Шевченком, який також тренує його в першій збірній країни. "Він багатообіцяючий юнак", - сказав колишній володар Золотого м'яча. "Він може далеко піти, якщо буде продовжувати прогресувати", - йдеться в повідомленні.