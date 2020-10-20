 Динамо Киев - Ювентус смотреть онлайн Лига чемпионов 20.10.2020 - футбол 1 | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Динамо - Ювентус 0:0. ОНЛАЙН
Сьогодні 20:00 10105
Динамо Київ - Ювентус: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE
Сьогодні 19:23 17433 2
Ломаченко вилетів з ТОП-5 рейтингу The Ring
Сьогодні 12:57 1739
47 років тому почалася легендарна епоха світового футболу - Валерій Лобановський очолив Динамо
Сьогодні 12:16 673
Шатернікова: Не вважаю, що загальна тактика на бій у Ломаченка була провальною
Сьогодні 11:15 2034 1
Тренер Тайсона пояснив, чому Ломаченку не місце серед найкращих боксерів світу
Сьогодні 10:41 4457
Динамо зіграє з Ювентусом, Ференцварош Реброва - з Барселоною: розклад матчів 1 туру Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:24 1204
Чемпіон України у складі Таврії жорстоко побитий в Москві
Сьогодні 08:08 3162
Матч Динамо – Ювентус відбудеться із глядачами
Вчора 21:58 2318 1
Блохін у ТОП-10 претендентів на найкращого лівого нападника в історії
Вчора 18:31 2405
Блоги
Найшвидший білий спринтер. Борзов святкує день народження
Найшвидший білий спринтер. Борзов святкує день народження Valeriy Ruchka
Сьогодні 16:31 348
47 років тому почалася легендарна епоха світового футболу - Валерій Лобановський очолив Динамо
47 років тому почалася легендарна епоха світового футболу - Валерій Лобановський очолив Динамо Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:16 671
75 тисяч доларів. Редкач забрав виграш за програш Ломаченка
75 тисяч доларів. Редкач забрав виграш за програш Ломаченка Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:27 2125
Українець став обличчям рекламної кампанії Манчестер Сіті
Українець став обличчям рекламної кампанії Манчестер Сіті Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:27 1411
Динамо - Ювентус: історія протистоянь в Лізі чемпіонів
Динамо - Ювентус: історія протистоянь в Лізі чемпіонів Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:57 573
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
20:21 Футбол Агробізнес підписав двох захисників 104
20:13 Футбол Реал - Шахтар: онлайн-трансляція 161
20:02 Футбол Суркіси – ганьба Динамо: Уболівальники Динамо влаштували акцію на матчі з Ювентусом 383
20:00 Футбол Динамо - Ювентус 0:0. ОНЛАЙН 10105
19:49 Бокс Бредлі пояснив поразку Ломаченка 420
19:35 Пряма трансляція Барселона - Ференцварош: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE 1249
19:28 Футбол Визначилась заявка Реала на матч із Шахтарем 410
19:23 Пряма трансляція Динамо Київ - Ювентус: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE 17433 2
19:16 Футбол Супряга – у ТОП-14 молодих талантів Ліги чемпіонів 491
18:54 Футбол Циганков та Супряга у старті Динамо на матч проти Ювентуса 610
18:40 Футбол Шапаренко розчарований відсутністю Роналду у Ювентуса 923
18:23 Теніс Ястремська програла Брейді у 1 турі турніру в Остраві 585 1
18:17 Футбол Втомився чекати на пропозицію Шевченка - Воронін пояснив роботу у московському Динамо 622
17:59 Футбол Арсенал виключить Езіла та Сократіса із заявки АПЛ 665
17:48 Футбол Маліновський пропустить матч Ліги чемпіонів 753
17:30 Футбол Куртуа оцінив перспективи Луніна 986
17:16 Футбол Матч Десна – Олімпік перенесли у Київ 735
16:58 Футбол Рамос пропустить матч проти Шахтаря 750
16:45 Футбол Рух силовими методами заставили провести матч з Динамо без глядачів – Дедишин 1144 1
16:32 Футбол Зідан: Реал у матчі з Шахтарем постарається змінити динаміку 785
16:31 Блог Найшвидший білий спринтер. Борзов святкує день народження 351
16:26 Пряма трансляція Ястремська - Брейді: онлайн-трансляція турніру в Остраві. LIVE 910
16:12 Футбол Ворскла зіграє із Шахтарем в Олександрії 965
15:55 Футбол Вест Бромвіч - Бернлі 0:0. Огляд матчу 809
15:40 Бокс Генсек Федерації боксу Росії: Ломаченка ніхто не має права критикувати 1608

Динамо - Ювентус 0:0. ОНЛАЙН

Сьогодні 20:00 10106 0
Динамо - Ювентус 0:0. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

38' Пішов від опіки на фланзі Ремзі і прострілив низом на ближню штангу, де пробив п'ятою Кулусевскій, але м'яч влучив у стійку.

36' У верховій боротьбі проти супряга отримав ліктем по потилиці Ремзі. штрафний удар виконувати будуть гості.

34' Зачепився за м'яч Де Піна на чужій половині поля і скинув на хід супряга, але до того сфера так і не дійшла.

32' Наздогнав м'яч біля лицьової лінії Куадрадо і прострілив уздовж воріт, але Бущан в стрибку перехопив цей пас.

30' По флангу тепер уже віддавав Буяльський на хід Супрязі, але того випередив Даніло і в підкаті виніс сферу в аут.

28' Дальній пас виконував Куадрадо в штрафну на Кулусевскі, але вийшов з воріт Бущан і відвів загрозу.

27' Протягнув м'яч до штрафної суперника Кулусевскі і пробив низом, але м'яч застряг в гущі захисників.

25' М'яко закинув в штрафну Ремзі на хід Мораті, але до того м'яч не дійшов, добре на перехопленні відіграв Сидорчук.

24' З кутового навісив К'єза на дальню штангу, але грамотно зіграв на виході Бущан і кулаком виніс сферу в аут.

23' К'єза пасом запустив у штрафний майданчик Рабіо, який тут же прострілив уздовж воріт, але м'яч від ноги Сидорчука полетів на кутовий.

21' Вимушена заміна відбулася у Ювентуса. Замість К'єлліні, який смикнув задню поверхню стегна, продовжить матч Демірал.

19' З правого флангу Кендзьора навісив в центр штрафного майданчика, де пробив головою Супряга, але м'яч полетів вище воріт.

17' Дальній пас виконував К'єлліні в штрафну на Морату, але той не зрозумів задумки партнера і не пішов на м'яч.

15' Увірвався в штрафну суперника на швидкості К'єза після пасу від Ремзі і пробив низом у дальній кут, але встиг скластися Бущан і врятував свою команду.

13' З флангу закинув Шапаренко на хід Де Пені, але того випередив Куадрадо і виніс м'яч головою в аут.

12' З правого флангу Куадрадо навісив на дальню штангу, де пробивав головою К'єлліні, але м'яч полетів вище воріт.

10' З лівого флангу навісив Де Пена на одинадцятиметрову позначку, але тут Щесни на виході зміг перехопити м'яч.

9' Отримав по ногах на фланзі Циганков від Даніло. Суддя все бачив і призначив штрафний удар на користь киян.

7' Міг вискакувати на ворота Де Пена після закидання від Забарного, але вийшов Щесни і виніс сферу подалі ногами.

6' Зі штрафного навісив Кулусевскі на лінію воротарського, але вийшов з воріт Бущан і спокійно забрав м'яч у руки.

4' З правого флангу навісив Куадрадо в центр штрафної, але тут виграв верх Миколенко та головою виніс м'яч в аут.

3' Контролює Ювентус м'яч на перших хвилинах, але не підходять "зебри" близько до воріт киян.

1' Матч розпочався!

Команди вийшли на поле! Лунає гімн Ліги чемпіонів!

Також, Супряга - у ТОП-14 молодих талантів Ліги чемпіонів.

Стало відомо, що Циганков та Супряга у старті Динамо на матч проти Ювентуса.

Київське Динамо прийматиме Ювентус у рамках групового етапу Ліги чемпіонів.

Матч відбудеться у вівторок, 20 жовтня о 19:55. Наш сайт проведе для вас текстовий онлайн поєдинку, починаючи з 19:40.

Коментарі ()