Динамо - Ювентус 0:0. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

38' Пішов від опіки на фланзі Ремзі і прострілив низом на ближню штангу, де пробив п'ятою Кулусевскій, але м'яч влучив у стійку.

36' У верховій боротьбі проти супряга отримав ліктем по потилиці Ремзі. штрафний удар виконувати будуть гості.

34' Зачепився за м'яч Де Піна на чужій половині поля і скинув на хід супряга, але до того сфера так і не дійшла.

32' Наздогнав м'яч біля лицьової лінії Куадрадо і прострілив уздовж воріт, але Бущан в стрибку перехопив цей пас.

30' По флангу тепер уже віддавав Буяльський на хід Супрязі, але того випередив Даніло і в підкаті виніс сферу в аут.

28' Дальній пас виконував Куадрадо в штрафну на Кулусевскі, але вийшов з воріт Бущан і відвів загрозу.

27' Протягнув м'яч до штрафної суперника Кулусевскі і пробив низом, але м'яч застряг в гущі захисників.

25' М'яко закинув в штрафну Ремзі на хід Мораті, але до того м'яч не дійшов, добре на перехопленні відіграв Сидорчук.

24' З кутового навісив К'єза на дальню штангу, але грамотно зіграв на виході Бущан і кулаком виніс сферу в аут.

23' К'єза пасом запустив у штрафний майданчик Рабіо, який тут же прострілив уздовж воріт, але м'яч від ноги Сидорчука полетів на кутовий.

21' Вимушена заміна відбулася у Ювентуса. Замість К'єлліні, який смикнув задню поверхню стегна, продовжить матч Демірал.

19' З правого флангу Кендзьора навісив в центр штрафного майданчика, де пробив головою Супряга, але м'яч полетів вище воріт.

17' Дальній пас виконував К'єлліні в штрафну на Морату, але той не зрозумів задумки партнера і не пішов на м'яч.

15' Увірвався в штрафну суперника на швидкості К'єза після пасу від Ремзі і пробив низом у дальній кут, але встиг скластися Бущан і врятував свою команду.

13' З флангу закинув Шапаренко на хід Де Пені, але того випередив Куадрадо і виніс м'яч головою в аут.

12' З правого флангу Куадрадо навісив на дальню штангу, де пробивав головою К'єлліні, але м'яч полетів вище воріт.

10' З лівого флангу навісив Де Пена на одинадцятиметрову позначку, але тут Щесни на виході зміг перехопити м'яч.

9' Отримав по ногах на фланзі Циганков від Даніло. Суддя все бачив і призначив штрафний удар на користь киян.

7' Міг вискакувати на ворота Де Пена після закидання від Забарного, але вийшов Щесни і виніс сферу подалі ногами.

6' Зі штрафного навісив Кулусевскі на лінію воротарського, але вийшов з воріт Бущан і спокійно забрав м'яч у руки.

4' З правого флангу навісив Куадрадо в центр штрафної, але тут виграв верх Миколенко та головою виніс м'яч в аут.

3' Контролює Ювентус м'яч на перших хвилинах, але не підходять "зебри" близько до воріт киян.

1' Матч розпочався!

Команди вийшли на поле! Лунає гімн Ліги чемпіонів!

Також, Супряга - у ТОП-14 молодих талантів Ліги чемпіонів.

Стало відомо, що Циганков та Супряга у старті Динамо на матч проти Ювентуса.

Київське Динамо прийматиме Ювентус у рамках групового етапу Ліги чемпіонів.

Матч відбудеться у вівторок, 20 жовтня о 19:55. Наш сайт проведе для вас текстовий онлайн поєдинку, починаючи з 19:40.