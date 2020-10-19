Матч Динамо – Ювентус відбудеться із глядачами

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.
Динамо зіграє стартовий матч у груповому етапі Ліги чемпіонів проти Ювентуса за присутності уболівальників.
Про це повідомляє пресслужба київського клубу.
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У Динамо закликали уболівальників дотримуватися всіх умов карантину.
Матч відбудеться у вівторок, 20 жовтня, на НСК Олімпійський. Початок – о 19:55.
Раніше повідомлялося, що на матч Динамо – Ювентус можуть не впустити уболівальників.
Нагадаємо, Ювентус взяв 19 футболістів на матч з Динамо.