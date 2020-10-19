 Динамо Киев - Ювентус - Анонс футбольного матча 20.10. 2020 | Футбол | Champion.com.ua
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Динамо - Ювентус: анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів

Сьогодні 13:11 308 0
Динамо - Ювентус: анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів
#Динамо, #Ювентус, #Ліга чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Ліга Чемпіонів
20 жовтня 2020 року, 19:55

Динамо - Ювентус
НСК Олімпійський

Betwinner: 4,58 - 3,28 - 1,94
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У вівторок, 20 жовтня, стартує повноцінно Ліга Чемпіонів. Тільки зараз, після екватора осені, нарешті відбудуться перші матчі групового раунду. І перша зустріч буде на Олімпійському. Динамо чекає в гості справжнього гранда - Ювентус. 

Динамо

Динамо  нарешті повернулося в груповий етап Ліги Чемпіонів. У кваліфікації столичний клуб грав регулярно, кожного літа - і весь час вилітав. Для того, щоб переломити тенденцію, Суркіс зважився на такий резонансний крок, як запрошення Луческу. Звичайно ж, Мірча Михайлович зіткнувся спочатку з "не сприйняттям" з боку уболівальників "біло-блакитних" - а як тут могли прийняти тренера, що зробив великим ворога, донецький Шахтар? Але румун вибрав найвірніший шлях для того, щоб змінювати це ставлення: він дає результат. Якщо перемогу в Суперкубку, нехай і над "гірниками", сприймали спокійно - таке і Хацкевичу вдавалося, - то в Лізі Чемпіонів вперше за останні роки вийшло дістатися до основного раунду. Для цього потрібно було пройти представників Бенілюксу, нідерландський АЗ і бельгійський Гент. Це при тому, що постійно були травмовані футболісти, особливо в захисті. Доводилося складати центр оборони з юного Забарного і Миколенка. Примітно, в суботу, в матчі УПЛ з Рухом Ілля залишився в основі, але в парі з трохи старшим Поповим. 

Останні матчі Динамо

17.10.20 Рух - Динамо 0:2

04.10.20 Динамо - Зоря 1:1

29.09.20 Динамо - Гент 3:0

26.09.20 Минай - Динамо 0:4

23.09.20 Гент - Динамо 1:2

Ювентус

Ювентус приїде до Києва під керівництвом Андреа Пірло. Це дебют фахівця в єврокубках. Він взагалі працює головним тренером менше 2-х місяців, а всього в цій сфері приблизно 3. Що ж, було зрозуміло, що кар'єра Саррі в Турині була визначена після ганебного вильоту в 1/8 минулого розіграшу єврокубків, де італійський гранд не впорався з Ліоном. Але ж ні для кого не секрет, що Стара Синьйора буквально марить завоюванням "вухатого кубка". Так що чергове "скудетто" не врятувало минулий тренерський штаб. Але чи піде на користь така зміна? Чи буде Пірло, новим Зіданом, але тільки для Ювентуса? Зараз перед ним стоїть ще й новий тест у вигляді відсутності ряду гравців основної обойми. Швидше за все, не вийдуть на поле Ремзі, Де Лігт і Алекс Сандро. А Маккенна і, головне, Роналду точно не буде - у обох коронавірус. Втім, у Дибали і компанії є шанс підтвердити думку багатьох експертів, що без Кріштіану "чорно-білі" грають навіть краще, ніж із зірковим, але вже віковим португальцем.

Останні матчі Ювентуса

17.10.20 Кротоне - Ювентус 1:1

04.10.20 Ювентус - Наполі 3:0

27.09.20 Рома - Ювентус 2:2

20.09.20 Ювентус - Сампдорія 3:0

13.09.20 Ювентус - Новара 5:0

Історія протистоянь

Шляхи Динамо та Ювентуса двічі перетинались у Лізі Чемпіонів. Перша дуель суперників припала на сезон 1997/1998. Тоді команди зіграли у нічию у Італії (1:1), після чого, кияни поступились дома із рахунком 1:4.

Наступний раз жереб звів суперників у сезоні 2002/2003. На груповій стадії Ювентус двічі був сильніший – 5:0 у Турині і 2:1 у Києві.

Шанси команд

Букмекери вважають гостей фаворитом цього поєдинку. Ставки на перемогу Ювентуса приймаються із коефіцієнтом 1.94, що у процентній вірогідності складає майже 52%.

Перемога Динамо оцінюється експертами відміткою 4.58, це приблизно 21%. Нічийний результат отримав коефіцієнт 3.28, або 27 відсотків.

Прогноз Чемпіона: перемога Ювентуса 3:1

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