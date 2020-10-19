Матч Динамо – Ювентус може відбутися без глядачів

Джерело - Чемпіон.
Матч 1 туру групового етапу Ліги чемпіонів Динамо – Ювентус на НСК Олімпійський може відбутися без глядачів.
Про це повідомляє Динамо Киев Inside.
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"Не будемо нагнітати, але. Можливо, ця інформація поки ще сира. Зараз в Кабміні екстрено вирішується питання про можливість проведення завтрашнього матчу без глядачів. Ініціативу проявили МОЗ і МВС. Причина - епідемситуація. Можливо в найближчі години все проясниться", - йдеться в повідомленні.
У вівторок, 20 жовтня, Динамо стартує в груповому раунді Ліги чемпіонів домашнім матчем з туринським Ювентусом. Початок о 19:55.
Раніше, Динамо переграло Рух.