Матч Динамо – Ювентус може відбутися без глядачів

Матч 1 туру групового етапу Ліги чемпіонів Динамо – Ювентус на НСК Олімпійський може відбутися без глядачів.

Про це повідомляє Динамо Киев Inside.

Актуально: Динамо - Ювентус: анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів

"Не будемо нагнітати, але. Можливо, ця інформація поки ще сира. Зараз в Кабміні екстрено вирішується питання про можливість проведення завтрашнього матчу без глядачів. Ініціативу проявили МОЗ і МВС. Причина - епідемситуація. Можливо в найближчі години все проясниться", - йдеться в повідомленні.