 Генадій Перепаденко: Ахметов зателефонував і сказав повернути гроші за трансфер | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Збірна України мінімально поступилася Німеччині у Лізі націй
Вчора 23:37 3530
Генадій Перепаденко: Ахметов зателефонував і сказав повернути гроші за трансфер
Сьогодні 12:57 572
Бущан - найкращий гравець збірної України в матчі з Німеччиною
Сьогодні 09:38 1129
Збірна України - збірна Німеччини 1:2. Як це було
Вчора 23:36 10328
Міністр уряду Азарова став новим президентом ФЛАУ
Вчора 21:45 1138
Суркіс: Клейтон був у розібраному стані, Луческу довів його до ладу
Вчора 19:17 4017
Інгулець зіграв із Зорею яскравий контрольний матч
Вчора 18:55 1656
Боттас здобув поул на Гран-прі Айфеля
Вчора 17:53 1273
Швьонтек виграла фінал Ролан Гаррос
Вчора 17:35 1080
Україна - Німеччина: анонс і прогноз на матч Ліги націй
Вчора 11:35 4449
Блоги
Відома блогерка фантастично виконала гімн України перед поєдинком Берінчик - Сіміон
Відома блогерка фантастично виконала гімн України перед поєдинком Берінчик - Сіміон Valeriy Ruchka
09.10.2020 10:58 2268
Супермен. Берінчик ефектно з'явився на ринг
Супермен. Берінчик ефектно з'явився на ринг Valeriy Ruchka
08.10.2020 23:07 877
Потужне добивання форварда Кременчука у першому матчі фіналу
Потужне добивання форварда Кременчука у першому матчі фіналу Valeriy Ruchka
08.10.2020 18:46 604
Про матч Франція - Україна та протистояння Шаблій проти Луческу - ТаТоТаке
Про матч Франція - Україна та протистояння Шаблій проти Луческу - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
08.10.2020 17:40 670
Здійснилася мрія. Жиру після матчу з Україною попросив автограф у Шевченка
Здійснилася мрія. Жиру після матчу з Україною попросив автограф у Шевченка Valeriy Ruchka
08.10.2020 12:26 6250
Загрожує позбавлення волі. Працівник СБУ під час відряджень був арбітром футбольних матчів
Загрожує позбавлення волі. Працівник СБУ під час відряджень був арбітром футбольних матчів Valeriy Ruchka
08.10.2020 11:21 1811 3
Увійшли в історію. 5 найбільших поразок збірної України
Увійшли в історію. 5 найбільших поразок збірної України Valeriy Ruchka
08.10.2020 10:44 1556 1
Талісмана лондонського Арсенала скоротили, але він без роботи не залишився і перебрався до Ла-Ліги
Талісмана лондонського Арсенала скоротили, але він без роботи не залишився і перебрався до Ла-Ліги Valeriy Ruchka
08.10.2020 10:01 702
Циганков забиває шикарний гол ідеальним ударом із 18 метрів
Циганков забиває шикарний гол ідеальним ударом із 18 метрів Андрій Твердохліб
07.10.2020 23:31 3527
Жиру забиває шедевральний гол у ворота Бущана
Жиру забиває шедевральний гол у ворота Бущана Андрій Твердохліб
07.10.2020 22:42 1084
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:18 Футбол Кейн отримав травму і може пропустити матч з Бельгією 128
13:00 Футбол Ярмоленко: Результат справедливий, збірна Німеччини сильніша за нас 279
12:57 Футбол Генадій Перепаденко: Ахметов зателефонував і сказав повернути гроші за трансфер 572
12:52 Футбол Манчестер Юнайтед може звільнити Сульшера 258
12:50 Блог Ломаченко - Лопес: американський боксер тренується на груші із зображенням українця 176
12:40 Футбол Хаві виграв 3-й трофей у тренерській кар'єрі 305
12:28 Футбол Робіньо буде грати в Сантосі за 270 доларів 606
12:13 Футбол Сабо: Ярмоленко випадає з гри, Коваленко - нульовий 1108
11:54 Футбол Ярмоленко - найгірший гравець у матчі Україна - Німеччина 1344 1
11:40 Бокс Аллен: Якщо говорити про талант і боксерські навички, Усик знаходиться на іншій планеті 205
11:26 Футбол Вест Гем погодив контракт Бенрахмою 484
11:12 Футбол Бущан: Моя помилка вплинула на кінцевий результат, але не на гру Україна 824 1
10:53 Футбол Палкін: Шахтар вміє аналізувати помилки і ставати краще 620
10:41 Блог Найкращий нокаут в історії! Рідкісна вертушка від Барклі 671
10:40 Футбол Венгер: Наразі Баварія найсильніша команда Європи 684
10:26 Бокс Лопес: Ми готуємося до 12 раундів проти Ломаченка 1270
10:08 Футбол Лев: У збірної України не було шансів обіграти Німеччину 1058
09:53 Формула 1 Леклер: Думав, що у нас буде набагато більше проблем 882
09:38 Футбол Бущан - найкращий гравець збірної України в матчі з Німеччиною 1129
09:19 Футбол Шевченко: Я буду підтримувати Бущана, як і будь-якого молодого футболіста 1348
09:09 Футбол Іспанія – Швейцарія 1:0. Огляд матчу 1146
08:51 ММА Сендхаген сенсаційно вирубив Мораеса та інші бої UFC Fight Night 179 1057
08:38 Формула 1 Хорнер: Ред Булл видав солідний результат у кваліфікації 1264
08:27 Футбол Україна – Німеччина 1:2. Огляд матчу 2135
08:15 Футбол Шевченко: Хоч Україна і програла, але програла гідно 1821

Генадій Перепаденко: Ахметов зателефонував і сказав повернути гроші за трансфер

Сьогодні 12:57 572 0
Генадій Перепаденко: Ахметов зателефонував і сказав повернути гроші за трансфер

Джерело - Чемпіон.

 Свою ігрову кар'єру Геннадій Перепаденко починав в запорізькому Металургу, потім були одеські СКА і Чорноморець, московський Спартак. У 1990 році Перепаденко зіграв 3 матчі за збірну СРСР. Далі був Ізраїль і іспанська Бадахос, в якому півзахисник і завершив активну кар'єру в 1995 році. Уродженець Запоріжжя залишився жити в Іспанії і спробував інтегруватися в футбольний бізнес. Був причетний до покупки швейцарського Віля, чеської Опави, бразильської Юніан Барберенсе, працював спортивним директором молдавського Зорі Бєльці і адміністратором іспанської ФК Марбелья.

У відвертій розмові з Максимом Розенко Геннадій Перепаденко розповів, як допомагав у трансфері Брандао в Шахтар, за що на нього розгнівався Рінат Ахметов і чому він перестав працювати з донецьким клубом.

 - Пане Геннадію, ви брали участь у переході Брандау в Шахтар, який став першим бразильцем в Донецьку. Спілкувалися безпосередньо з Ахметовим?

 - Так, нас познайомив Віктор Прокопенко, під керівництвом якого грав в Чорноморці. Гірники потребували посилення. Поставили завдання знайти захисника, опорного півзахисника і нападника. У мене були хороші зв'язки з Бразилією. Так в Шахтаря з'явився Брандао.

- Скільки Шахтар виплатив за трансфер бразильця?

 - 2 мільйони доларів.

 - Ви заробили традиційні агентські 10 відсотків на цьому трансфері?

 -  Набагато менше. Я ж не один займався оформленням трансферу. Комісію поділили на всіх.

- Кого порекомендували із захисників?

 - Даміана Родрігеса з уругвайського Насьональ. Даміан народився в Бразилії, але потім його батьки переїхали в Уругвай. На той момент викликався в збірну Уругваю. Його двічі дивилися селекціонери Шахтаря. Трансфер схвалили. Гірники заплатили за Родрігеса 1,5 мільйона доларів. На жаль, цей трансфер себе не виправдав. Даміан відіграв тільки 8 матчів і через півроку повернувся до Латинської Америки. Перейшов в мексиканський Дорадос де Сіналоа. У Шахтарі сказали, що йому не вистачає швидкості.

 - Це по Родрігесу вам дзвонив Ахметов? 

 - Так. Сказав, що потрібно повернути гроші за його трансфер. Я пояснював, що виступав виключно посередником. Моя справа було рекомендувати гравця. Але час було трохи інший, ніж зараз. Після дзвінка президента Шахтаря відчував себе незатишно. Хто ж знав, що так обернеться?

- З опірним півзахисником теж не склалося?

-  Запропонували Маркоса Сенна, який як і Брандао виступав за бразильський Сан-Каетано. Спочатку південноамериканці за нього виставили 1,5 мільйона доларів. Через кілька тижнів Шахтар готовий був викуповувати трансфер. Але команда успішно виступала в Кубку Лібертадорес. Дійшла в тому сезоні до фіналу турніру, де лише в серії пенальті поступилася парагвайської Олімпії. Ціна трансферу зросла до 2 мільйонів. Ринат Леонідович цього не зрозумів. У підсумку через місяць Маркоса за 2,8 мільйона доларів придбав Вільяреал. За цей клуб Сенна відіграв 11 сезонів, виступав за збірну Іспанії, у складі якої виграв Євро-2008. Став першим бразильцем - чемпіоном Європи.

 - Після цих історій Ахметов вже не пропонував вам когось знайти для посилення Шахтаря?

- Рінат Леонідович дзвонив перед тим, як гірників очолив Шустер. Берндт в попередньому сезоні працював з іспанським Хересом. Президента Шахтаря цікавили його професійні та людські якості. Сказав, що за людськими до німця є питання. У Донецьку Берндт не затримався. А коли прийшов Луческу, з трансферами йому став допомагати виключно Аркадій Запорожану.

Максим Розенко, Чемпіон

 

Коментарі ()