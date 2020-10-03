Господарі грали вдесятьох з 34 хвилини, проте зберегли свої ворота сухими

Джерело - Чемпіон.

Рух розписав нульову нічию з Львовом у рамках 5 туру української Прем'єр-ліги.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга

3 тур, 3 жовтня

Рух - Львів 0:0 (0:0)

Стартові склади команд:

Рух: Бандура - Дуць, Парамонов, Гліга - Кухарук(Стаменкович 38), Федорчук, Мартинюк, Брінкер - Мисик(Бойчук 60), Климчук(Русин 81) - Кухаревич(Кондраков 60)

Заміни: Кондраков, Антві, Мисак, Бойчук, Білий, Стаменкович, Бойчук, Калюжний, Русин

Львів: Костик - Челич, Кравчук, Міхоубі, Клименчук - Айнсалу - Грисьо(Богунов 46), Казлаускас, Кошман(дос Сантос 90), Пахтманн(Нич 65) - дос Сантос

Заміни: Богунов, Нич, Махмутович, Борзенко, Пеньков, дос Сантос

Жовті картки: Грисьо(8), Мисик(32), Дуц(50)

Червона картка: Парамонов(34)

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