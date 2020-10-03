 Рух у меншості зберіг нічию в матчі проти Львова | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Булеца врятував Дніпро-1 у грі проти Ворскли в 5 турі УПЛ
Сьогодні 15:59 599
Інгулець - Минай: онлайн-трансляція матчу 5 туру УПЛ. LIVE
Сьогодні 19:20 338
У Києві дозволили проведення матчів із залученням уболівальників
Сьогодні 17:51 334
Курйоз року. Неймовірний гол у Лізі Європи, який вирішив долю Копенгагена
Сьогодні 17:32 1105
Динамо зіграє проти Зорі, Шахтар в гостях у Десни: розклад матчів 5 туру УПЛ
Сьогодні 12:27 614
Маямі без лідерів програв Лейкерс у другому матчі фіналу НБА
Сьогодні 09:30 497
Інгулець підписав нападника Спортінга
Сьогодні 08:58 865
База Карпат перейшла у власність ФК Львів
Сьогодні 08:30 978 2
Соль попрощався із Динамо
Сьогодні 08:11 1414
Визначився календар матчів Динамо та Шахтаря у груповому етапі Ліги чемпіонів
Вчора 23:12 1405 1
Блоги
Гол дня. Булеца шикарним ударом на 95-й хвилині приніс нічию Дніпро-1 у грі з Ворсклою
Гол дня. Булеца шикарним ударом на 95-й хвилині приніс нічию Дніпро-1 у грі з Ворсклою Андрій Твердохліб
Сьогодні 17:57 551
Курйоз року. Неймовірний гол у Лізі Європи, який вирішив долю Копенгагена
Курйоз року. Неймовірний гол у Лізі Європи, який вирішив долю Копенгагена Андрій Твердохліб
Сьогодні 17:32 1064
Фоторепортаж з відкритого тренування Дениса Берінчика
Фоторепортаж з відкритого тренування Дениса Берінчика Андрій Твердохліб
Сьогодні 13:13 208
ВІДЕО. Денис Берінчик провів відкрите тренування
ВІДЕО. Денис Берінчик провів відкрите тренування Андрій Твердохліб
Сьогодні 13:01 244
Фото дня. Два роки тому до Києва приїжджали легенди світового боксу
Фото дня. Два роки тому до Києва приїжджали легенди світового боксу Андрій Твердохліб
Вчора 19:58 503
Соль натякнув на підписання контракту з Тенеріфе
Соль натякнув на підписання контракту з Тенеріфе Стас Лысак
Вчора 16:00 1224
Мілан у шаленій серії пенальті вирвав путівку в Лігу Європу
Мілан у шаленій серії пенальті вирвав путівку в Лігу Європу Стас Лысак
Вчора 15:00 2168
Шахтар проти Реала, Інтера та Боруссії: історія зустрічей
Шахтар проти Реала, Інтера та Боруссії: історія зустрічей Стас Лысак
Вчора 13:00 1760
Динамо проти Ювентуса, Барселони та Ференцвароша: історія зустрічей
Динамо проти Ювентуса, Барселони та Ференцвароша: історія зустрічей Стас Лысак
Вчора 12:00 2493
Епічна перемога над Барселоною та ганебна поразка від Ювентуса. Згадуємо історичні матчі Динамо в Лізі чемпіонів
Епічна перемога над Барселоною та ганебна поразка від Ювентуса. Згадуємо історичні матчі Динамо в Лізі чемпіонів Андрій Твердохліб
Вчора 10:44 1020
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Андрій Твердохліб
Вчора 10:39 8446
Дівчина дня. Неперевершена дружина Сергія Реброва
Дівчина дня. Неперевершена дружина Сергія Реброва Андрій Твердохліб
01.10.2020 10:04 3854
Вокер прийшов на тренування Манчестер Сіті у костюмі коня
Вокер прийшов на тренування Манчестер Сіті у костюмі коня Стас Лысак
30.09.2020 19:21 1208
Ейфорія. Ференцварош Реброва святкує вихід у Лігу чемпіонів
Ейфорія. Ференцварош Реброва святкує вихід у Лігу чемпіонів Стас Лысак
30.09.2020 18:00 3329
Реброва зустріли овацією на пресконференції після виходу в Лігу чемпіонів
Реброва зустріли овацією на пресконференції після виходу в Лігу чемпіонів Стас Лысак
30.09.2020 17:00 4330
Про перемогу Динамо над Гентом, Коноплянка в Дніпрі-1 - ТаТоТаке
Про перемогу Динамо над Гентом, Коноплянка в Дніпрі-1 - ТаТоТаке Стас Лысак
30.09.2020 12:55 3577
Даєр втік у туалет під час матчу з Челсі. Захисник повернувся і Тоттенгем виграв матч
Даєр втік у туалет під час матчу з Челсі. Захисник повернувся і Тоттенгем виграв матч Стас Лысак
30.09.2020 12:00 2937
Відео дня. Фанати Ференцвароша зустріли Сергія Реброва шаленою овацією після виходу в Лігу чемпінонів
Відео дня. Фанати Ференцвароша зустріли Сергія Реброва шаленою овацією після виходу в Лігу чемпінонів Андрій Твердохліб
30.09.2020 07:08 13782
Геніальний Ребров! Український тренер переписує історію!
Геніальний Ребров! Український тренер переписує історію! Андрій Твердохліб
30.09.2020 00:18 8822
Супряга організував пенальті, Родрігес упевнено реалізував
Супряга організував пенальті, Родрігес упевнено реалізував Андрій Твердохліб
29.09.2020 23:15 2902
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
19:35 Футбол Динамо або Шахтар куплять іспанського форварда Хіменеса 153
19:26 Футбол ФК Львів орендував базу Карпат на 3 роки 121
19:20 Пряма трансляція Інгулець - Минай: онлайн-трансляція матчу 5 туру УПЛ. LIVE 338
19:09 Футбол Боруссія Д розгромила Фрайбург, Баєр не зміг перемогти Штутгарт. Результати 3 туру Бундесліги 167
18:53 Футбол Рух у меншості зберіг нічию в матчі проти Львова у 5 турі УПЛ 202
18:40 Футбол Інгулець - Минай: стартові склади команд 188
18:24 Футбол Сассуоло розгромило Кротоне і вийшло на перше місце в Серії А 161
18:09 Бокс Ковальов отримав 3 роки умовного терміну 223
17:57 Блог Гол дня. Булеца шикарним ударом на 95-й хвилині приніс нічию Дніпро-1 у грі з Ворсклою 574
17:51 Футбол У Києві дозволили проведення матчів із залученням уболівальників 334
17:35 Футбол Дніпро-1 – Ворскла 2:2. Огляд матчу 253
17:32 Блог Курйоз року. Неймовірний гол у Лізі Європи, який вирішив долю Копенгагена 1105
17:27 Футбол На матч Десна - Шахтар продано усі квитки 248
17:12 Футбол Чеснаков зіграв 300-й матч в УПЛ 176
16:54 Теніс Козлова покинула парний турнір Roland Garros 255
16:44 Футбол Рух - Львів: стартові склади команд 278
16:29 Футбол Челсі знищив Крістал Пелес у 4 турі АПЛ 296
16:14 Пряма трансляція Рух - Львів: онлайн-трансляція матчу 5 туру УПЛ. LIVE 2102
16:14 Футбол Ейбар у меншості вирвав перемогу у Вальядоліда в 5 турі Ла-Ліги 140
15:59 Футбол Булеца врятував Дніпро-1 у грі проти Ворскли в 5 турі УПЛ 599
15:47 Футбол Венгер: Манчестер Юнайтед пропонував мені роботу 177
15:32 Футбол Альянс підсилився вихованцем Динамо 313
15:16 Футбол Динамо безкоштовно підпише гравця Брайтона 1271
14:58 Бокс Вайлдер звільнив тренера, який викинув полотенце у бою з Ф’юрі 446
14:49 Футбол Воробей назвав найважливіші матчі Шахтаря у Лізі чемпіонів 253

Рух у меншості зберіг нічию в матчі проти Львова у 5 турі УПЛ

Сьогодні 18:53 202 0
Господарі грали вдесятьох з 34 хвилини, проте зберегли свої ворота сухими
Рух у меншості зберіг нічию в матчі проти Львова у 5 турі УПЛ
#Рух, #Львів, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Рух розписав нульову нічию з Львовом у рамках 5 туру української Прем'єр-ліги.

Господарі грали вдесятьох з 34 хвилини, проте зберегли свої ворота сухими.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
3 тур, 3 жовтня

Рух - Львів 0:0 (0:0)

Стартові склади команд:

Рух: Бандура - Дуць, Парамонов, Гліга - Кухарук(Стаменкович 38), Федорчук, Мартинюк, Брінкер - Мисик(Бойчук 60), Климчук(Русин 81) - Кухаревич(Кондраков 60)

Заміни: Кондраков, Антві, Мисак, Бойчук, Білий, Стаменкович, Бойчук, Калюжний, Русин

Львів: Костик - Челич, Кравчук, Міхоубі, Клименчук - Айнсалу - Грисьо(Богунов 46), Казлаускас, Кошман(дос Сантос 90), Пахтманн(Нич 65) - дос Сантос

Заміни: Богунов, Нич, Махмутович, Борзенко, Пеньков, дос Сантос

Жовті картки: Грисьо(8), Мисик(32), Дуц(50)

Червона картка: Парамонов(34)

Раніше  Булеца врятував Дніпро-1 у грі проти Ворскли.

Коментарі ()