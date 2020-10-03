Булеца врятував Дніпро-1 у грі проти Ворскли в 5 турі УПЛ

Ворскла залишається лідером УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Дніпро-1 у 5 турі УПЛ вдома зіграв внічию із Ворсклою.

Матч завершився з рахунком 2:2.

У першому таймі рахунок у матчі відкрив півзахисник Дніпро-1 Олександр Назаренко. Ворскла відповіла влучним ударом Владислава Кулача.

У другій половині гри Ворсклу вивів вперед Ібрахіма Кане, який свій прохід у штрафну суперника завершив влучним ударом. Однак на 90+5 хвилині нічию для Дніпро-1 вирвав Сергій Булеца, який влучно пробив із-за меж штрафного майданчика.

Відзначимо, що команди догравали матч у меншості, спочатку на 75-й хвилині матчу другу жовту картку отримав півзахисник Дніпро-1 Андрій Цуріков, а згодом арбітр вилучив гравця Ворскли Олександра Скляра. Також у кінцівці зустрічі другу жовту отримав нападник полтавського клубу Ібрахім Кане.

Чемпіонат України – УПЛ

5 тур, 03 жовтня

Дніпро-1 – Ворскла 2:2 (1:1)

Голи: 1:0 – 14 Назаренко, 1:1 – 42 Кулач, 1:2 – 66 Кане, 2:2 - 90+5 Булеца

Дніпро-1: Сарнавський, Адамюк, Тейлор (54 Сваток), Дуглас, Дубінчак, Батагов (79 Ді Франко), Ігнатенко (62 Булеца), Цуріков, Назаренко, Когут (кап) (78 Кравченко), Довбик.

Запасні: Юрчук, Сафронов, Булеца, Вакулко, Ді Франко, Піхальонок, Ярмолюк, Кравченко, Сваток.

Ворскла: Різник, Чеснаков (кап), Ндіайе, Яворський, Пердута, Якубу, Скляр, Ребенок (46 Щербак), Пуцлін, Кане, Кулач (86 Опанасенко)

Запасні: Ткаченко, Сапай, Опанасенко, Татарков, Пешіч, Васін, Щербак.

Попередження: Кулач (15), Когут (25), Максимов (27), Скляр (33), Ігнатенко (52), Дуглас (60), Якубу (60), Цуріков (73), Назаренко (89), Кане (89).

Вилучення: Цуріков (74, друга жовта картка), Скляр (81, друга жовта картка), Кане (90+4, друга жоавта картка).