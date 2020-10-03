Рух - Львів: стартові склади команд

Поєдинок розпочнетсья о 17:00

Джерело - Чемпіон.

Рух на власному полі прийматиме ФК Львів у 5 турі української Прем'єр-ліги.

Головні тренери команд визначилися зі стартовими складами команд.

Рух: Бандура - Дуць, Парамонов, Гліга - Кухарук, Федорчук, Мартинюк, Брінкер - Мисик, Климчук - Кухаревич

Заміни: Кондраков, Антві, Мисак, Бойчук, Білий, Стаменкович, Бойчук, Калюжний, Русин

Львів: Костик - Челич, Кравчук, Міхоубі, Клименчук - Айнсалу - Грисьо, Казлаускас, Кошман, Пахтманн - дос Сантос

Заміни: Богунов, Нич, Махмутович, Борзенко, Пеньков, дос Сантос

Раніше Булеца врятував Дніпро-1 у грі проти Ворскли.