Німеччина назвала склад на матч з Україною в Лізі націй

Льов визначився із заявкою на офіційні матчі

Джерело - УАФ.

Наставник збірної Німеччини Йоахім Льов назвав склад національної команди на матч Ліги націй проти України (10-го жовтня), а також контрольні зустрічі з Туреччиною і Швейцарією.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Воротарі: Бернд Лено (Арсенал, Англія), Мануель Ноєр (Баварія), Кевін Трапп (Айнтрахт Ф).

Захисники: Матіас Гінтер (Боруссія М), Робін Госенс ​​(Аталанта, Італія), Лукас Клостерманн, Марсель Хальстенберг (обидва - РБ Лейпциг), Беньямін Хенрікс (Монако, Франція), Робін Кох (Лідс, Англія), Антоніо Рюдігер (Челсі, Англія), Емре Джан, Ніко Шульц (обидва - Боруссія Д), Ніклас Штарк (Герта), Ніклас Зюле (Баварія), Джонатан Та (Баєр).

Півзахисники: Надім Амірі (Баєр), Махмуд Дауд, Юліан Брандт (обидва - Боруссія Д), Юліан Дракслер ("ПСЖ, Франція), Серж Гнабрі, Леон Горецка, Йозуа Кімміх (всі - Баварія"), Кай Хаверц (Челсі, Англія), Йонас Хоффман, Флоріан Нойхаус (обидва - Боруссія М), Тоні Кроос (Реал, Іспанія), Суат Сердар ("Шальке").

Нападники: Лука Вальдшмідт (Бенфіка, Португалія), Тімо Вернер (Челсі, Англія).

Нагадаємо, поєдинок збірних Німеччини і України в Лізі націй відбудеться 10 жовтня в Кельні. Початок зустрічі - о 21.45.

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