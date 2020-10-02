Енріке викликав 25 гравців до збірної Іспанії на матчі з Україною і Швейцарією

Матч проти Іспанії відбудеться 13 жовтня

Джерело - Sport Arena.

Головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке оголосив список з 25 футболістів, які можуть зіграти в матчах Ліги націй проти України (13 жовтня) і Швейцарії (10 жовтня).

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Перед цим 7 жовтня іспанці зіграють товариську зустріч з Португалією.

Дебютний виклик до національної команди отримав півзахисник Леванте Хосе Кампанья. У стартових матчах Ліги націй також був відсутній півзахисник Бетіса Серхіо Каналес і хавбек Реала Дані Себальос, які отримали виклик.

Відсутні у списку викликаних нападник Марко Асенсіо, який відновлюється від травми, а також півзахисник Тьяго Алькантара, який заразився коронавірусом.

У вересні іспанці в Мадриді перемогли Україну з рахунком 4:0.

Воротарі: Де Хеа, Кепа, Унаї Симон

Захисники: Хесус Навас, Карвахаль, Серхіо Рамос, Пау Торрес, Ерік Гарсія, Дієго Льоренте, Гайя, Регілон

Півзахисники: Бускетс, Родрі, Фабіан, Мікель Меріно, Себальос, Каналес, Кампанья

Нападники: Родріго, Оярсабаль, Жерар Морено, Ансуї Фаті, Дані Ольмо, Ферран Торрес, Адама Траоре

Раніше, Шевченко довикликав до збірної України захисника Динамо.