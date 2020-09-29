Джерело - Чемпіон.

Динамо Київ - Гент

Ліга чемпіонів УЄФА

Плей-оф кваліфікації, 2-й матч

29 вересня, 22:00

Не варто забувати, що Динамо отримає рекордні призові у разі виходу в Лігу чемпіонів.

Напередодні поєдинку ультрас Динамо знову виступили проти Луческу.

Нещодавно з'явилася інформація, за яких умов Динамо віддасть свого нападника.

Стали відомі стартові склади команд.

Київське Динамо прийматиме Гент у рамках другого матчу плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів.

Матч відбудеться у вівторок, 29 вересня о 22:00. Наш сайт проведе для вас текстовий онлайн поєдинку, починаючи з 21:45.