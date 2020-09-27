Гравець Минаю порушив правила і заслужив вилучення

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Минаю Василь Кобін був неправий, коли заявляв про несправедливе суддівство в матчі проти Динамо.

Про це заявив журналіст Віктор Вацко.

"Емоції тренера відразу після матчу - це нормально. Але Кобін неправий. Червона Павлішу - залізобетонна. Є правила. І це однозначний так званий "фол останньої надії". Не суть важливо - у штрафному майданчику, чи ні", - написав Вацко у Твіттері.

Емоції тренера відразу після матчу - це нормально. Але Кобін неправий. Червона Павлішу - залізобетонна. Є правила. І це однозначний так званий «фол останньої надії». Не суть важливо - у штрафному майданчику, чи ні. pic.twitter.com/f4hPdCt4eV — Viktor Vatsko (@ViktorVatsko) September 26, 2020

Нагадаємо, журналіст пояснив вилучення у грі Минай - Динамо.