 Минай - Динамо 0:4. Огляд матчу | Футбол | Champion.com.ua
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Минай - Динамо 0:4. Огляд матчу

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Огляд матчу Минай - Динамо
Минай - Динамо 0:4. Огляд матчу
#Динамо, #Минай, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Динамо розібралося з Минаєм у рамках 4 туру української Прем'єр-ліги.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
4 тур, 16 вересня

Минай - Динамо 0:4 (0:2)

Голи: 0:1 - 36 Андрієвський, 0:2 - 41 Циганков, 0:3 - 59 Вербич, 0:4 - 69 автогол Матич

Незабитий пенальті: Вербич(15)

Стартові склади:

Динамо: Бущан, Кендзьора(Караваєв 74), Забарний, Сирота, Миколенко, Шепелєв(Сидорчук 46), Андрієвский,  Дуелунд(Шапаренко 46), Циганков(Цітаішвілі 63), Вербич, Супряга(Соль 46)

Минай: Попович, Меліченко(Маємбе 74), Павлиш, Матич, Лопирьонок, Нурієв(Шпак 67), Саків, Кожанов(Маткобожик 21), Ткачук, Пиняшко(Книш 67), Шиндер(Ахмедзаде 74)

Жовті картки: Павлиш(6), Забарний(51), Меліченко(65), Лопирьонок(77), Ахмедзаде(85)

Червона картка: Павлиш(14)

Нагадаємо, Динамо може віддати Дуелунда в оренду.

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