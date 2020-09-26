 Кобін: Арбітр був налаштований проти Миная | Футбол | Champion.com.ua
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Кобін: Арбітр був налаштований проти Миная

Сьогодні 20:30 613 0
Василь Кобін прокоментував роботу арбітра на матчі Минай - Динамо
Кобін: Арбітр був налаштований проти Миная
#Кобін, #Минай, #Динамо

Джерело - footballua.tv.

Арбітр не мав права вилучати захисника Миная Дмитра Павліша у грі проти Динамо.

Про це розповів головний тренер закарпатської команди Василь Кобін.

"Епізод не тягнув на вилучення. Можна було дати другу жовту, але не пряму червону, момент спірний. Скоріше не було, ніж навпаки. Оцінювати суддівство немає сенсу, людина просто не вміє судити. Романов завжди дає мільйон жовтих, його кваліфікація на повному нулі. Нехай думають, що з ним робити. Так не можна, 15-та хвилина - і вже пенальті, не помічаючи фолів з боку Динамо. Перше порушення від киян - на 30-й хвилині! Рефері був дуже налаштований проти нас. Так не можна ставитися до команди, яка нижча за рівнем. Звичайно, це рішення арбітра зламало гру.

У грі з Олімпіком нам теж з офсайду забили. Але нічого, ми станемо сильнішими. Ми розуміли, що буде таке суддівство. Але настільки бездарне... Мені важко щось коментувати", - відзначив Кобін.

Раніше, журналіст пояснив вилучення у грі Минай – Динамо.

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