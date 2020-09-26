Журналіст пояснив вилучення у грі Минай – Динамо

Арбітр прийняв правильне рішення щодо вилучення захисника Миная Дмитра Павліша у грі проти Динамо.

Про це розповів журналіст Артем Франков.

"Про всяк випадок - про видалення минайця Павліша. Свідомий фол, жодного навіть натяку на гру в м'яч, позбавлення явної гольової можливості - тому пряма червона, жодних других жовтих. Все очевидно, так що якщо хтось почав десь бухтіти про неприпустимість потрійного покарання, то він глибоко помиляється", - розповів Франков.