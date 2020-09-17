Джерело - Чемпіон.
Український тренер угорського Ференцвароша Сергій Ребров після перемоги над загребським Динамо є найкращим молодим тренером.
Відомий російський коментатор Олексій Андронов
"Сергій Ребров - найкращий молодий тренер Європи.
4 рази чемпіон, вибив з Ференцварошем (!) Селтік і Динамо (Загреб). Дуже радий за одного", - написав Андронов.
Сергей Ребров - лучший молодой тренер Европы.— Алексей Андронов (@Alexey_Andronov) September 16, 2020
4 раза чемпион, выбил с Ференцварошем (!) Селтик и Динамо Загреб.
Очень рад за друга!!! pic.twitter.com/SMIQeAD7jD
Нагадаємо, Ребров вивів угорський клуб в раунд плей-оф Ліги чемпіонів. На цей час команда двічі поспіль виграла чемпіонат Угорщини. До цього Ребров двічі ставав чемпіоном України біля керма Динамо (2014/2015, 2015/2016).