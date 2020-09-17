Спеціаліст дуже радий за наставника Ференцвароша

Джерело - Чемпіон.

Український тренер угорського Ференцвароша Сергій Ребров після перемоги над загребським Динамо є найкращим молодим тренером.

Відомий російський коментатор Олексій Андронов

"Сергій Ребров - найкращий молодий тренер Європи. 4 рази чемпіон, вибив з Ференцварошем (!) Селтік і Динамо (Загреб). Дуже радий за одного", - написав Андронов.

Сергей Ребров - лучший молодой тренер Европы.



4 раза чемпион, выбил с Ференцварошем (!) Селтик и Динамо Загреб.



Очень рад за друга!!! pic.twitter.com/SMIQeAD7jD — Алексей Андронов (@Alexey_Andronov) September 16, 2020

Нагадаємо, Ребров вивів угорський клуб в раунд плей-оф Ліги чемпіонів. На цей час команда двічі поспіль виграла чемпіонат Угорщини. До цього Ребров двічі ставав чемпіоном України біля керма Динамо (2014/2015, 2015/2016).