Ференцварош Реброва переміг загребське Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів

Команда Реброва вийшла до наступного етапу змагань

Джерело - Чемпіон.

У матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів угорський Ференцварош вдома переміг Динамо.

У першому таймі команди обмінялися голами. Після перерви Узуні забив переможний гол і підопічні Реброва вийшли до наступного етапу.

У складі Ференцвароша увесь матч провів Харатін, Зубков провів на лаві запасних.

Ліга чемпіонів

Кваліфікація, Півфінал

16 вересня

Ференцварош - Динамо (Загреб) 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 2 Ловренчич, 1:1 - 23 Узуні (авт), 2:1 - 65 Узуні

Раніше, Црвена Звезда програла Омонії і вилетіла з Ліги чемпіонів.