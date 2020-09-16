Ференцварош Реброва переміг загребське Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
У матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів угорський Ференцварош вдома переміг Динамо.
У першому таймі команди обмінялися голами. Після перерви Узуні забив переможний гол і підопічні Реброва вийшли до наступного етапу.
У складі Ференцвароша увесь матч провів Харатін, Зубков провів на лаві запасних.
Ліга чемпіонів
Кваліфікація, Півфінал
16 вересня
Ференцварош - Динамо (Загреб) 2:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 2 Ловренчич, 1:1 - 23 Узуні (авт), 2:1 - 65 Узуні
Раніше, Црвена Звезда програла Омонії і вилетіла з Ліги чемпіонів.