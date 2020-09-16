 Ференцварош Реброва переміг загребське Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів | Футбол | Champion.com.ua
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Ференцварош Реброва переміг загребське Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів

Сьогодні 21:56 1342 0
Команда Реброва вийшла до наступного етапу змагань
Ференцварош Реброва переміг загребське Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів
#Ференцварош

Джерело - Чемпіон.

У матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів угорський Ференцварош вдома переміг Динамо.

У першому таймі команди обмінялися голами. Після перерви Узуні забив переможний гол і підопічні Реброва вийшли до наступного етапу.

У складі Ференцвароша увесь матч провів Харатін, Зубков провів на лаві запасних.

Ліга чемпіонів
Кваліфікація, Півфінал
16 вересня

Ференцварош - Динамо (Загреб) 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 2 Ловренчич, 1:1 - 23 Узуні (авт), 2:1 - 65 Узуні

Раніше, Црвена Звезда програла Омонії і вилетіла з Ліги чемпіонів.

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