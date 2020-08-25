Джерело - Чемпіон.

Суперкубок України

25 серпня

НСК Олімпійський

Шахтар (Донецьк) - Динамо (Київ)

Сьогодні, 25 серпня, на НСК Олімпійський відбудеться матч за Суперкубок України між Шахтарем і Динамо.

Минулого сезону донецький клуб став чемпіоном країни, а київський - виграв Кубок.

Шахтар - Динамо: онлайн-трансляція матчу за Суперкубок України. LIVE

Ця гра стане першою в історії протистоянь тренерів Луїша Каштру і Мірчі Луческу.

Стежити за матчем Шахтар - Динамо онлайн ви зможете на нашому сайті. Чемпіон проведе текстову трансляцію поєдинку.

Початок о 21:00