Джерело - Чемпіон.
Суперкубок України
25 серпня
НСК Олімпійський
Шахтар (Донецьк) - Динамо (Київ)
Сьогодні, 25 серпня, на НСК Олімпійський відбудеться матч за Суперкубок України між Шахтарем і Динамо.
Минулого сезону донецький клуб став чемпіоном країни, а київський - виграв Кубок.
Шахтар - Динамо: онлайн-трансляція матчу за Суперкубок України. LIVE
Ця гра стане першою в історії протистоянь тренерів Луїша Каштру і Мірчі Луческу.
Стежити за матчем Шахтар - Динамо онлайн ви зможете на нашому сайті. Чемпіон проведе текстову трансляцію поєдинку.
Початок о 21:00