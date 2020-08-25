 Супряга та Родрігес у старті Динамо на матч Суперкубку з Шахтарем | Футбол | Champion.com.ua
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Супряга та Родрігес у старті Динамо на матч Суперкубку з Шахтарем

Сьогодні 20:13 929 0
Супряга та Родрігес у старті Динамо на матч Суперкубку з Шахтарем
#Шахтар, #Динамо, #Суперкубок

Джерело - Чемпіон.

Стали відомі стартові склади матчу за Суперкубок України між Шахтарем та Динамо.

Стартові склади команд

Шахтар: Пятов – Додо, Бондар, Кривцов, Матвієнко – Степаненко, Антоніо – Тете, Патрік, Тайсон – Мораес

Запасні: Трубін, Болбат, Хочалава, Марлос, Соломон, Коноплянка, Майкон, Фернандо, Коваленко

Актуально: Шахтар - Динамо: онлайн-трансляція матчу за Суперкубок України. LIVE

Динамо: Бущан – Тимчик, Кендзьора, Сирота, Караваєв – Сидорчук – Родрігес, Шапаренко, Буяльський, Де Пена – Супряга

Запасні: Бойко, Соль, Цітаішвілі, Циганков, Лєднєв, Андрієвський, Вівчаренко, Забарний, Дуелунд

Початок матчу - о 21.00.

Нагадаємо, Воробей назвав фаворита матчу Шахтар – Динамо.

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