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Яремчук: Команда у Шахтаря сильніша, однак Динамо дасть бій

Сьогодні 20:39 335 0
Іван Яремчук прокоментував матч Суперкубка України між Шахтарем та Динамо
Яремчук: Команда у Шахтаря сильніша, однак Динамо дасть бій
#Динамо, #Шахтар, #Суперкубок

Джерело - dynamomania.com.

Футболісти Динамо та Шахтаря віддадуть всі сили у боротьбі за Суперкубок.

Про це розповів колишній гравець киян Іван Яремчук.

"Ми всі знаємо, що наразі команда у Шахтаря трохи сильніша. Тим більше, що у Динамо багато травмованих. Думаю, що в таких принципових матчах футболісти повинні віддаватися на всі 100% і доводити, на що вони здатні.

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Киянам потрібно нав'язати боротьбу на всіх ділянках поля і не дати розгулятися Марлосу. Потрібно нав'язати свою гру, динаміку і тактику. Подивимося, що придумає Луческу. Його ж запросили для того, щоб він добивався з командою максимальних успіхів.
 
Думаю, що Динамо дасть бій. Футбол є футбол. У ньому завжди головне - це реалізація гольових моментів. Якщо ти забиваєш, то вже по-іншому будуєш тактику. На нашому, українському рівні, будь-який трофей - це перемога. Люди до цього йдуть роками", - сказав Яремчук.

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