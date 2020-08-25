Футболісти Динамо та Шахтаря віддадуть всі сили у боротьбі за Суперкубок.

Про це розповів колишній гравець киян Іван Яремчук.

"Ми всі знаємо, що наразі команда у Шахтаря трохи сильніша. Тим більше, що у Динамо багато травмованих. Думаю, що в таких принципових матчах футболісти повинні віддаватися на всі 100% і доводити, на що вони здатні.

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Киянам потрібно нав'язати боротьбу на всіх ділянках поля і не дати розгулятися Марлосу. Потрібно нав'язати свою гру, динаміку і тактику. Подивимося, що придумає Луческу. Його ж запросили для того, щоб він добивався з командою максимальних успіхів.



Думаю, що Динамо дасть бій. Футбол є футбол. У ньому завжди головне - це реалізація гольових моментів. Якщо ти забиваєш, то вже по-іншому будуєш тактику. На нашому, українському рівні, будь-який трофей - це перемога. Люди до цього йдуть роками", - сказав Яремчук.