Севілья у феєричному матчі перемогла Інтер та виграла Лігу Європи

Це вже 6-й титул для андалусійців - рекорд турніру

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 21 серпня, відбувся фінальний поєдинок Ліги Європи між Севільєю та Інтером.

"Нерадзуррі" відкрили рахунок вже на 5-й хвилині зусиллями Лукаку, проте іспанці швидко відповіли. У середині першого тайму андалусійці вийшли вперед завдяки дублю де Йонга, але через декілька хвилин Інтер відновив паритет.

Вирішальний гол забив Дієго Карлос у падінні через себе.

Ліга Європи

Фінал, 21 серпня

Севілья - Інтер 3:2 (2:2)

Голи: 0:1 - 5 Лукаку(П), 1:1 - 13 де Йонг, 2:1 - 33 де Йонг, 2:2 - 36 Годін, 3:2 - 74 Карлос

Стартові склади команд:

Інтер: Хандановіч – Годін(Кандрева 90), де Врей, Бастоні – Д'Амброзіо(Мозес 78), Барелла, Брозович, Гальярдіні(Еріксен 78), Янг – Мартінес(Санчес 78), Лукаку

Севілья: Буну – Навас, Дієго Карлос(Гудель 86), Кунде, Регілон – Банега, Фернандо, Хордан – Сусо(Васкес 78), де Йонг(Ель Несері 85), Окампос(Ель-Хаддаді 70)

Жовті картки: Карлос(4), Конте(18), Барелла(41), Бастоні(55), Гальярдіні(73)

Це вже 6-й титул для андалусійців - рекорд турніру

Нагадаємо, Інтер у півфіналі розбив донецький Шахтар (5:0), а Севілья виграла в Манчестер Юнайтед (2:1).