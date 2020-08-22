Севілья - Інтер 3:2. Огляд фіналу Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.
У фінальному поєдинку Ліги Європи Севілья перемогла Інтер.
"Нерадзуррі" відкрили рахунок вже на 5-й хвилині зусиллями Лукаку, проте іспанці швидко відповіли. У середині першого тайму андалусійці вийшли вперед завдяки дублю де Йонга, але через декілька хвилин Інтер відновив паритет.
Вирішальний гол забив Дієго Карлос у падінні через себе.
Ліга Європи
Фінал, 21 серпня
Севілья - Інтер 3:2 (2:2)
Голи: 0:1 - 5 Лукаку(П), 1:1 - 13 де Йонг, 2:1 - 33 де Йонг, 2:2 - 36 Годін, 3:2 - 74 Карлос