Севілья - Інтер 3:2. Огляд фіналу Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.

У фінальному поєдинку Ліги Європи Севілья перемогла Інтер.

"Нерадзуррі" відкрили рахунок вже на 5-й хвилині зусиллями Лукаку, проте іспанці швидко відповіли. У середині першого тайму андалусійці вийшли вперед завдяки дублю де Йонга, але через декілька хвилин Інтер відновив паритет.

Вирішальний гол забив Дієго Карлос у падінні через себе.

Ліга Європи

Фінал, 21 серпня

Севілья - Інтер 3:2 (2:2)

Голи: 0:1 - 5 Лукаку(П), 1:1 - 13 де Йонг, 2:1 - 33 де Йонг, 2:2 - 36 Годін, 3:2 - 74 Карлос