Захисник Лестера Бен Чілвелл незабаром може стати гравцем Челсі.

Про це повідомляє журналіст The Independent Дерек О'Лірі.

Лондонці заплатять за гравця 65 млн фунтів без урахування бонусів. У разі, якщо певні критерії будуть виконані, сума трансферу сягне 78 млн фунтів.

Очікується, що в понеділок Чілвелл пройде медогляд, і в той же день Челсі може оголосити про трансфер.

