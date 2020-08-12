Київське Динамо - на 26-й позиції в рейтингу кращих команд

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар переміг Базель у рамках чвертьфіналу Ліги Європи.

За рахунок цього донецький клуб випередив італійську Рому (80 очок) і англійський Челсі (83 очка) в клубному рейтингу УЄФА.

Наразі "гірники" посідають 14 позицію, проте вони можуть ще покращити свої позиції, якщо вийдуть у наступну стадію.

Шахтар за чвертьфінальний матч додав у скарбничку відразу 4 очки (3 пункти зараз дається за перемогу в одноматчевої протистоянні + 1 бонус за вихід в півфінал).

Чемпіон України - Шахтар за вихід у фінал Ліги Європи зіграє з міланським Інтером.

Нагадаємо, Україна випередила Нідерланди в таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Раніше чотири гравці Шахтаря потрапили до символічної збірної Ліги Європи.