Джерело - Чемпіон.
Донецький Шахтар переміг Базель у рамках чвертьфіналу Ліги Європи.
За рахунок цього донецький клуб випередив італійську Рому (80 очок) і англійський Челсі (83 очка) в клубному рейтингу УЄФА.
Наразі "гірники" посідають 14 позицію, проте вони можуть ще покращити свої позиції, якщо вийдуть у наступну стадію.
Шахтар за чвертьфінальний матч додав у скарбничку відразу 4 очки (3 пункти зараз дається за перемогу в одноматчевої протистоянні + 1 бонус за вихід в півфінал).
Чемпіон України - Шахтар за вихід у фінал Ліги Європи зіграє з міланським Інтером.
Нагадаємо, Україна випередила Нідерланди в таблиці коефіцієнтів УЄФА.
Раніше чотири гравці Шахтаря потрапили до символічної збірної Ліги Європи.