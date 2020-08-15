Дулуб: Стабільність в Білорусі поміняв би на зміну влади

Колишній головний тренер львівських Карпат і одеського Чорноморця Олег Дулуб не підтримує незмінність влади у Білорусі.

Про це заявив сам фахівець.

"Проблема в незмінності влади. Два терміни - і досить. У нас була конституція, де про це писалося. Прийшовши до влади, Лукашенко змінив її. Для мене абсолютно ясно і зрозуміло, для чого це робилося.

Коли розмовляв з українськими фахівцями, вони кажуть: "Ось у вас стабільність". Я б цю стабільність поміняв на те, щоб влада змінювалася кожні чотири роки. Вони будуть хоча б щось робити для народу, рухатися.

Зрозуміло, що буде корупція і хабарництво, але люди за 4-8 років не встигають перетворити все в систему, яка підвалить інших.

Я не боюся цієї кризи з цими людьми. З тим єднанням, яке показав народ, ми повинні подолати будь-яку кризу всі разом", - сказав Дулуб.