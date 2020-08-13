Литвинов став жертвою правоохоронних органів

Джерело - Чемпіон.

Хокеїст білоруського клубу Динамо з міста Млодечно Ілля Литвинов був побитий і затриманий представниками правоохоронних органів Білорусі.

Про це повідомляє Пресбол.

Литвинов не брав участі в акціях протесту, а просто повертався додому з тренування і потрапив під гарячу руку силовиків.

❗ Появилось фото белорусского хоккеиста Ильи Литвинова после избиения на митинге в Молодечно. pic.twitter.com/1d8I0u8SW3 — Прессбол (@pressballby) August 12, 2020

Нагадаємо, в останні в Білорусі проходять масові акції протесту проти результатів президентських виборів, які пройшли в країні 9 серпня.

Раніше, у Білорусі затримали нападника БАТЕ.