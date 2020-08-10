Раніше президент клубу з Петрово говорив про бажання проводити домашні зустрічі УПЛ на стадіоні Метеор в Дніпрі

Джерело - CBN.

Інгулець, швидше за все, буде проводити домашні матчі на стадіоні Зірка в Кропивницькому, якщо вийде в УПЛ.

Про це повідомляє CBN.

Раніше президент клубу з Петрово Олександр Поворознюк говорив про бажання проводити домашні зустрічі УПЛ на стадіоні Метеор в Дніпрі. Але за регламентом, команда повинна проводити матчі на стадіоні своєї області.

Новий стадіон Інгульця все ще будується, він не буде відкритий до старту сезону УПЛ. Нинішня арена клубу не відповідає регламенту УПЛ.

Також в області є стадіони Ніка в Олександрії і Зірка в Кропивницькому.

Нагадаємо, Інгулець втратив перемогу над Рухом.