Чотири гравці Шахтаря потрапили до символічної збірної Ліги Європи

Найбільше футболістів до збірної делегував МЮ

Джерело - Чемпіон.

За підсумками матчів чвертьфіналів за оцінками футболістів складено символічну збірну тижня у Лізі Європи.

Про це повідомляє WhoScored.

Приємно, що в цю збірну потрапили відразу чотири представники донецького Шахтаря - захисник Додо, півзахисники Марлос і Тайсон, а також форвард Жуніор Мораес.

П'ятьма футболістами представлений англійський Манчестер Юнайтед, ще по одному представнику у Севільї і Копенгагена - у датчан воротар в матчі з МЮ зробив рекордні 13 сейвів.

Раніше, у 1/4 фіналу Ліги Європи Шахтар впевнено переграв Базель.