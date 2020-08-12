Україна випередила Нідерланди в таблиці коефіцієнтів УЄФА

9-й рейтинг дасть право віце-чемпіону України 2020/21 через рік стартувати з 3-го раунду кваліфікації ЛЧ

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар переміг Базель у рамках чвертьфіналу Ліги Європи.

За рахунок цього Україна випередила Нідерланди у боротьбі за 9-те місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Поточна таблиця коефіцієнтів впливає на розподіл путівок через один сезон (у сезоні 2021/22).

9-й рейтинг дасть право віце-чемпіону України 2020/21 через рік стартувати з 3-го раунду кваліфікації ЛЧ.

Шахтар за чвертьфінальний матч додав у скарбничку країни відразу 4 очки (3 пункти зараз дається за перемогу в одноматчевої протистоянні + 1 бонус за вихід в півфінал), що при розподілі на 5 клубів принесло +0.800 бала.

Нагадаємо, Шахтар - єдиний клуб не з ТОП-5 ліг, що залишився в єврокубках.

Раніше чотири гравці Шахтаря потрапили до символічної збірної Ліги Європи.