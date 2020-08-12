Шахтар - єдиний клуб не з ТОП-5 ліг, що залишився в єврокубках

У 1/4 фіналу Ліги Європи Шахтар впевнено переграв Базель.

Джерело - Чемпіон.

Шахтар залишився єдиним клубом не з ТОП-5 найкращих ліг, який продовжує виступ у єврокубках.

У 1/4 фіналу Ліги Європи Шахтар впевнено переграв Базель, який є предаставником швейцарського чемпіонату.

У Лізі Європи продовжують участь: Манчестер Юнайтед (Англія), Інтер (Італія) і Севілья (Іспанія).

У Лізі чемпіонів: Аталанта (Італія), Лейпциг, Баварія (обидва - Німеччина), ПСЖ, Ліон (обидва - Франція), Барселона, Атлетіко (обидва - Іспанія), Манчестер Сіті (Англія).

Нагадаємо, чотири гравці Шахтаря потрапили до символічної збірної Ліги Європи.