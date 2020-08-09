 Барселона перемогла Наполі та пройшла до 1/4 Ліги чемпіонів | Футбол | Champion.com.ua
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Барселона без проблем перемогла Наполі та пройшла до 1/4 Ліги чемпіонів

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Ліонель Мессі забив два голи, проте VAR відмінила один з них
Барселона без проблем перемогла Наполі та пройшла до 1/4 Ліги чемпіонів
#Барселона, #Наполі, #Ліга чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Каталонська Барселона перемогла Наполі та здобула путівку до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

"Блаугранас" переграли суперників з рахунком 5:2 за сумою двох матчів.

Ліонель Мессі забив два голи в цьому матчі, проте VAR відмінила один з них.

Ліга чемпіонів
1/8 фіналу, матч-відповідь
8 серпня

Барселона - Наполі 3:1 (3:1) (перший матч 1:1)

Голи: 1:0 - 10 Ленгле, 2:0 - 23 Мессі, 3:0 - 45+1 Суарес(П), 3:1 - 45+5 Інсіньє(П)

У чвертьфіналі каталонці зустрінуться з Баварією, яка знищила Челсі.

Нагадаємо, Ліон вибив Ювентус з Ліги чемпіонів.

Також, Манчестер Сіті переграв Реал.

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