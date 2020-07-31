Сопко: Суркіс хоче дізнатися причини гегемонії Шахтаря за 20 років

Призначення колишнього наставника гірників Мірчі Луческу на посаду головного тренера київського Динамо потрібне для отримання досвіду Ігорю Суркісу.

Про це заявив колишній гравець Шахтаря Олександр Сопко.

"Крім того, що він фахівець і Суркіс йому давно симпатизував, є дві речі, які Суркіса до цього спонукали. Він завжди говорив, що, сидячи поруч з Лобановським на лавочці, він дуже багато чому навчився.

Після відходу Лобановського Суркіс сам відчув, що йому потрібно підучитися. Щоб поруч був мудрий і великий тренер, у якого можна почерпнути якісь знання, погляди. Він потребує продовження цього навчання.

Суркісу хочеться дізнатися причини та інструменти, завдяки яким Шахтар домігся гегемонії за останні 20 років. Мірча, як ніхто, може поділитися такими секретами", - сказав Сопко.