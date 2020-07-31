 Сопко: Суркіс хоче дізнатися причини гегемонії Шахтаря за 20 років | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Суркіс жорстко розкритикував ультрас Динамо на презентації Луческу
Вчора 13:25 2004
Лопес може відмовитися від бою з Ломаченком через фінансові розбіжності
Сьогодні 10:41 428
Маркевич: Луческу потрібно замінити в Динамо більше половини основи
Сьогодні 10:25 771 2
Суркіс: Якщо і з цим тренером у Динамо не вийде - міняти потрібно всіх
Сьогодні 07:22 1041
Фомін покине Маріуполь
Вчора 21:57 1285
Луческу закликав гравців Динамо готуватися до великих баталій
Вчора 21:31 1823
Луческу провів перше тренування Динамо
Вчора 20:19 3888
Скрипник - про скандал із клаусулами: Президент про це не знав, там був підпис Рафаїлова
Вчора 15:02 1863
Лопес: Сказав Аруму, що бій з Ломаченком буде для мене розминкою
Вчора 14:40 2983
Луческу назвав всіх своїх асистентів у Динамо
Вчора 14:25 1584
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
10:57 Баскетбол Лейкерс виграв дербі Лос-Анджелеса. Результати матчів НБА 6
10:41 Бокс Лопес може відмовитися від бою з Ломаченком через фінансові розбіжності 428
10:25 Футбол Маркевич: Луческу потрібно замінити в Динамо більше половини основи 771 2
10:10 Футбол Баварія і Челсі хочуть підписати Тер Штегена 328
09:55 Футбол Наставник Інгульця: Для мене подвійні або потрійні стандарти - це не зовсім зрозуміло 482
09:40 Хокей Міхнов може почати новий сезон у МХК Сокіл 554
09:25 Футбол Алаба вимагає від Баварії зарплату 20 млн євро на рік 542
09:10 Футбол Скрипник: Сказав Вердеру, що Михайліченко для Бундесліги сируватий 1190 1
08:55 Баскетбол Прометей підписав двох гравців збірної України 654
08:40 Футбол У ФК Зірка прокоментували сепаратизм їх працівника 780
08:24 Футбол Сопко: Суркіс хоче дізнатися причини гегемонії Шахтаря за 20 років 750
08:08 Футбол Андронов: Суркіс свій вибір зробив 870
07:22 Футбол Суркіс: Якщо і з цим тренером у Динамо не вийде - міняти потрібно всіх 1041
06:47 Футбол Шахтар потрапив до ТОП-20 найкращих клубів Європи 1727
30 Липня 2020
23:53 Футбол Шахтар цікавиться вінгером ПСВ 1746
23:40 Формула 1 Перес через коронавірус пропустить Гран-прі Великобританії 1756
23:27 Футбол Ібрагімович вирішив залишитися у Мілані 2054
23:15 Бокс Ф’юрі: Спершу розберуся з Вайлдером, а потім з Джошуа 1866
22:57 Футбол Срна: Спочатку не хотів переходити у Шахтар 2064
22:45 Футбол Скрипник пояснив відмову очолювати російські клуби 2296
22:27 Футбол Оболонь Бровар – Інгулець 1:1. Огляд матчу 1656
22:15 Бокс Гірн: Вайт ризикує, виходячи на бій проти Повєткіна 1906
21:57 Футбол Фомін покине Маріуполь 1285
21:51 Блог Маріуполь найближчим часом назве ім'я нового головного тренера 682
21:45 Футбол Інтер готує для Мессі контракт на 260 млн 2307

Сопко: Суркіс хоче дізнатися причини гегемонії Шахтаря за 20 років

Сьогодні 08:24 750 0
Президент Динамо може багато чому навчитися у Луческу
Сопко: Суркіс хоче дізнатися причини гегемонії Шахтаря за 20 років
#Сопко, #Динамо, #Суркіс, #Луческу

Джерело - ТК Футбол.

Призначення колишнього наставника гірників Мірчі Луческу на посаду головного тренера київського Динамо потрібне для отримання досвіду Ігорю Суркісу.

Про це заявив колишній гравець Шахтаря Олександр Сопко.

"Крім того, що він фахівець і Суркіс йому давно симпатизував, є дві речі, які Суркіса до цього спонукали. Він завжди говорив, що, сидячи поруч з Лобановським на лавочці, він дуже багато чому навчився. 

Після відходу Лобановського Суркіс сам відчув, що йому потрібно підучитися. Щоб поруч був мудрий і великий тренер, у якого можна почерпнути якісь знання, погляди. Він потребує продовження цього навчання. 

Суркісу хочеться дізнатися причини та інструменти, завдяки яким Шахтар домігся гегемонії за останні 20 років. Мірча, як ніхто, може поділитися такими секретами", - сказав Сопко.

Нагадаємо, Луческу провів перше тренування Динамо.

Коментарі ()