Луческу прилетів у Київ

Мірча Луческу веде переговори з Динамо

До столиці України 74-річний румунський фахівець Мірча Луческу прилетів вчора, 22 липня, позаплановим чартерним рейсом Бухарест - Київ на приватному літаку.

Про це повідомляє dynamo.kiev.ua.

Раніше повідомлялося, що розпочалися переговори між керівництвом київського Динамо і румунським фахівцем Мірчею Луческу.

Найуспішніший тренер в історії Шахтаря не поспішає підписувати папери, але ймовірність саме такого союзу щогодини зростає.

Офіційне рішення керівництва київського Динамо очікується до 30 липня, коли команда відновить тренування.

Колишній наставник Шахтаря є одним з кандидатів на посаду головного тренера команди після звільнення Олексія Михайличенка.

Нагадаємо, Ребров відхилив пропозицію Динамо.