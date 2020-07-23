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Луческу прилетів у Київ

Сьогодні 09:28 1129 3
Мірча Луческу веде переговори з Динамо
Луческу прилетів у Київ
#Динамо, #Луческу

Джерело - dynamo.kiev.ua.

До столиці України 74-річний румунський фахівець Мірча Луческу прилетів вчора, 22 липня, позаплановим чартерним рейсом Бухарест - Київ на приватному літаку.

Про це повідомляє dynamo.kiev.ua.

Раніше повідомлялося, що розпочалися переговори між керівництвом київського Динамо і румунським фахівцем Мірчею Луческу.

Найуспішніший тренер в історії Шахтаря не поспішає підписувати папери, але ймовірність саме такого союзу щогодини зростає.

Офіційне рішення керівництва київського Динамо очікується до 30 липня, коли команда відновить тренування.

Колишній наставник Шахтаря є одним з кандидатів на посаду головного тренера команди після звільнення Олексія Михайличенка.

Нагадаємо, Ребров відхилив пропозицію Динамо.

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