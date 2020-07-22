Джерело - sport.ua.
Колишній багаторічний тренер донецького Шахтаря Мірча Луческу є найбільш імовірним кандидатом на посаду наставника київського Динамо.
Про це повідомляє паблік Druzi Dynamo.
"Ми не давали цю інформацію раніше, тому що навіть нам складно в це повірити, але вже з декількох конфіденційних джерел повідомляють, що найбільш імовірним новим тренером "Динамо" (Київ) є Мірча Луческу", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, Луческу на цей час нікого не тренує. Останнім місцем роботи 74-річного фахівця була збірна Туреччини, з якою він попрощався в лютому 2019 року.
На чолі Шахтарі Мірча Луческу провів 535 матчів в період з 2004 по 2016 роки.
Раніше, Ребров відхилив пропозицію Динамо.