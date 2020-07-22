Новина, яка може шокувати вболівальників столичного клубу

Колишній багаторічний тренер донецького Шахтаря Мірча Луческу є найбільш імовірним кандидатом на посаду наставника київського Динамо.

Про це повідомляє паблік Druzi Dynamo.

"Ми не давали цю інформацію раніше, тому що навіть нам складно в це повірити, але вже з декількох конфіденційних джерел повідомляють, що найбільш імовірним новим тренером "Динамо" (Київ) є Мірча Луческу", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, Луческу на цей час нікого не тренує. Останнім місцем роботи 74-річного фахівця була збірна Туреччини, з якою він попрощався в лютому 2019 року.

На чолі Шахтарі Мірча Луческу провів 535 матчів в період з 2004 по 2016 роки.

Раніше, Ребров відхилив пропозицію Динамо.