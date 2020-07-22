Офіційне рішення керівництва київського клубу очікується до 30 липня

Джерело - FootballHub.

Розпочалися переговори між керівництвом київського Динамо і румунським фахівцем Мірчею Луческу.

Про це повідомляє FootballHub.

Найуспішніший тренер в історії Шахтаря не поспішає підписувати папери, але ймовірність саме такого союзу щогодини зростає.

Офіційне рішення керівництва київського Динамо очікується до 30 липня, коли команда відновить тренування.

Колишній наставник Шахтаря є одним з кандидатів на посаду головного тренера команди після звільнення Олексія Михайличенка.

Нагадаємо, Ребров відхилив пропозицію Динамо.