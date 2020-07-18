Аталанті необхідно перемогти Верону, аби гарантувати місце у Лізі чемпіонів.

Про це розповів головний тренер італійського клубу Джан П'єро Гасперіні.

"Залишилося всього 2 очки - і Аталанта гарантує собі місце в Лізі чемпіонів. Це для нас дуже важливо. Виконаємо це завдання - і можна буде перемикатися на інше.

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Завжди дуже важливо мати перед собою мету. У нас залишаться ще матчі чемпіонату, які повинні нам допомогти підійти до чвертьфіналу Ліги чемпіонів з ПСЖ.

Поки можу сказати, що задоволений поточним сезоном", - відзначив Гасперіні.