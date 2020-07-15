Український півзахисник Аталаенти - Руслан Маліновський провів черговий фантастичний матч за свій клуб у серії А.

У грі 33 туру проти Брешії, Маліновський став найкращим гравцем матчу, отримавши від авторитетного порталу Whoscored найвищу можливу оцінку - 10. Гравець збірної України з'явився на полі зі стартових хвилин і вже на 2-й хвилині розпочав свою феєрію.

Спочатку Маліновський асистував Пашаличу:

На 28-й хвилині забив неймовірний гол з 30 метрів:

Destro/sinistro con la stessa potenza, chi calcia così in A con entrambi i piedi. Tecnica di tiro sublime. Chissà quant’e in k/h. #Malinovskyi tra un paio d’anni costerà il doppio #AtalantaBrescia



pic.twitter.com/MymxFhNSIJ — Francesco Pietrella (@frapietrella) July 14, 2020

А на 54-й - віддав вишукану гольову передачу на того ж таки Пашалича:

Матч завершився розгромною перемогою Аталанти - 6:2.

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