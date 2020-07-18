Верона - Аталанта: онлайн-трансляція матчу 34 туру Серії А. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Аталанта в 34 турі італійської Сері А зіграє на виїзді проти Верони.

Матч відбудеться в суботу, 18 липня о 18:15 за київським часом. Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч Верона - Аталанта дивіться на нашому сайті. Плеєр з транслціяєю буде доступний у цій новині за годину до початку.

Нагадаємо, у 33 турі Аталната розтрощила Брешію, а Руслан Маліновський забив шикарний гол, віддав дві гольові передачі та став найкращим гравцем туру. Аталанта посідає 3 сходинку в турнірній таблиці. У підопічних Гасперіні 70 очок. У Інтера, який іде 2-м - 71. В Лаціо - 69.