 Аталанта - Брешия смотреть онлайн 18.07.2020 - трансляция футбол 1 | Футбол | Champion.com.ua
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Верона - Аталанта: онлайн-трансляція матчу 34 туру Серії А. LIVE

Сьогодні 12:00 231 0
Верона - Аталанта: онлайн-трансляція матчу 34 туру Серії А. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Аталанта в 34 турі італійської Сері А зіграє на виїзді проти Верони.

Матч відбудеться в суботу, 18 липня о 18:15 за київським часом. Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч Верона - Аталанта дивіться на нашому сайті. Плеєр з транслціяєю буде доступний у цій новині за годину до початку. 

Нагадаємо, у 33 турі Аталната розтрощила Брешію, а Руслан Маліновський забив шикарний гол, віддав дві гольові передачі та став найкращим гравцем туру. Аталанта посідає 3 сходинку в турнірній таблиці. У підопічних Гасперіні 70 очок. У Інтера, який іде 2-м - 71. В Лаціо - 69.

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