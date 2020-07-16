 Динамо - Зоря 3:1. Відеоогляд матчу | Футбол | Champion.com.ua
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Динамо - Зоря 3:1. Огляд матчу

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Динамо - Зоря 3:1. Огляд матчу
#Динамо, #Зоря, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо перемогло луганську Зорю в рамках 31 туру української Прем'єр-ліги.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
16 липня, 31 тур

Динамо - Зоря 3:1 (3:1)

Голи: 0:1 - 2 Громов, 1:1 - 14 Циганков, 2:1 - 15 Сидорчук, 3:1 - 34 Циганков

Стартові склади команд:

Динамо: Бущан, Кендзьора, Бурда(Попов 70), Шабанов, Караваєв, Сидорчук(Кадірі 76), Шепелєв(Сирота 48), Буяльський, де Пена, Циганков, Вербич(Русин 10)

Запасні: Бойко, Попов, Кадірі, Шапаренко, Цітаішвілі, Піварич, Каргбо, Сирота, Русин

Зоря: Мацапура, Тимчик(Каменюка 90), Вернидуб, Чеберко(Абу Ханна 51), Михайліченко, Цвек(Луньов 73), Хомченовський, Юрченко, Кочергін(Іванісеня 73), Кабаєв, Громов

Запасні: Шевченко, Каменюка, Абу Ханна, Іванесеня, Чайковський, Циганікс, Луньов, Перович, Білоцерковець

Жовті картки: Чеберко(11), Вернидуб(20), Сидорчук(41), де Пена(59), Юрченко(60), Луньов(87), Абу Ханна(90+4)

Нагадаємо, Десна поступилася Олександрії та втратила можливість здобути срібло УПЛ.

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