Динамо - Зоря: стартові склади

Джерело - Чемпіон.
Визначилися стартові склади Динамо та Зорі на матч 31 туру української Прем'єр-ліги.
Динамо: Бущан, Кендзьора, Бурда, Шабанов, Караваєв, Сидорчук (к), Шепелєв, Буяльський, да Пена, Циганков, Вербич.
Запасні: Бойко, Попов, Кадірі, Шапаренко, Цітаішвілі, Піварич, Каргбо, Сирота, Русин
Зоря: Мацапура, Тимчик, Вернидуб, Чеберко, Михайліченко, Цвек, Хомченовський, Юрченко, Кочергін, Кабаєв, Громов
Запасні: Шевченко, Каменюка, Абу Ханна, Іванесеня, Чайковський, Циганікс, Луньов, Перович, Білоцерковець
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