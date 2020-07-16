 Десна поступилася Олександрії та вибула з боротьби срібло УПЛ | Футбол | Champion.com.ua
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Десна поступилася Олександрії та втратила можливість здобути срібло УПЛ

Сьогодні 21:05 3363 0
У паралельному матчі Динамо перемогло Зорю
Десна поступилася Олександрії та втратила можливість здобути срібло УПЛ
#Динамо, #Зоря, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Олександрія здобула впевнену перемогу над Десною в рамках 31 туру української Прем'єр-ліги.

Чернігівська команда швидко відкрила рахунок, але в підсумку втратила перевагу і програла матч.

Тепер Десна ні за яких обставин не зможе посісти друге місце в турнірній таблиці.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
16 липня, 31 тур

Десна - Олександрія 1:3 (1:1)

Голи: 1:0 - 8 Тамм, 1:1 - 32 Шастал, 1:2 - 58 Мишенко, 1:3 - 62 Задерака

Стартові склади команд:

Десна: Паст, Тамм, Домбровський, Арвеладзе(Будківський 46), Філліпов, Картушов(Старенький 72), Хльобас(Огіря 46), Гітченко, Западня(Мостовой 64), Фаворов, Кузик(Тотовицький 46)

Запасні: Литовка, Єрмаков, Огіря, Демяненко, Тотовицький, Мостовий, Старенький, Будьківський, Імереков

Олександрія: Білик, Мельник, Стецьков, Довгий, Мірошніченко, Бухал, Грицук(Ковалець 46), Шастал(Безбородько 60(Шендрік 90+1)), Банада, Мишенко(Гречішкін 60), Задерака(Гордієнко 74)

Запасні: Рудик, Гордієнко, Бабогло, Ковалець, Протасов, Безбородько, Шендрік, Гречішкін, Устименко

Жовті картки: Западня(37), Шастал(54)

Нагадаємо, у паралельному матчі Динамо перемогло Зорю.

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