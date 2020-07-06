Карпати отримали заборону на трансфери

Карпати не виконали свої зобов'язання

Джерело - ПроФутбол.

ФІФА заборонила Карпатам підписувати нових футболістів.

Про це повідомляє ПроФутбол.

Актуально: Смалійчук: Коломойський не знайомий з моєю тактикою, недооцінив мій характер

У 2018 році львівський клуб придбав у Севільї Хорхе Карраскаля, але гроші зобов'язався виплатити лише після перепродажу футболіста. Іспанський клуб прийняв ці умови, однак після перепродажу в Рівер Плейт Карпати так платіж і не зробили.

"Леви" продали Карраскаля за 3 млн євро, а Севілья повинна була отримати 2/3 від цієї суми. Оскільки кошти не надійшли на рахунок іспанського клубу, Карпати отримали трансферний бан.

Нагадаємо, Карпати хочуть грати наступного сезону в Першій лізі.

Раніше, керівництво Карпат висловило готовність заплатити 500 тисяч гривень кожному клубу Першої ліги, який обіграє Рух.