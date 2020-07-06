 Карпати отримали заборону на трансфери | Футбол | Champion.com.ua
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Карпати отримали заборону на трансфери

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Карпати не виконали свої зобов'язання
Карпати отримали заборону на трансфери
#Карпати

Джерело - ПроФутбол.

ФІФА заборонила Карпатам підписувати нових футболістів.

Про це повідомляє ПроФутбол.

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У 2018 році львівський клуб придбав у Севільї Хорхе Карраскаля, але гроші зобов'язався виплатити лише після перепродажу футболіста. Іспанський клуб прийняв ці умови, однак після перепродажу в Рівер Плейт Карпати так платіж і не зробили.

"Леви" продали Карраскаля за 3 млн євро, а Севілья повинна була отримати 2/3 від цієї суми. Оскільки кошти не надійшли на рахунок іспанського клубу, Карпати отримали трансферний бан.

Нагадаємо, Карпати хочуть грати наступного сезону в Першій лізі.

Раніше,  керівництво Карпат висловило готовність заплатити 500 тисяч гривень кожному клубу Першої ліги, який обіграє Рух.

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