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Смалійчук: Коломойський не знайомий з моєю тактикою, недооцінив мій характер

Сьогодні 08:44 977 0
Олег Смалійчук прокоментував ситуацію з Карпатами
Смалійчук: Коломойський не знайомий з моєю тактикою, недооцінив мій характер
#Смалійчук, #Карпати, #Коломойський

Джерело - Великий футбол.

Карпати повинні належати простим уболівальникам.

Про це розповів один із власників львівського клубу Олег Смалійчук.

"За скільки я купив 50% акцій Карпат у Димінського? Це конфіденційна інформація. А домовитися вдалося, напевно, тому що він теж вірить, що я людина, яка зможе вивести клуб на інший рівень. Те, що для Димінського Карпати стали валізою без ручки, не означає, що він не любить цей клуб і не переживає за нього.

Напевно, я своєю роботою довів, що можу бути потрібен цьому клубу. Хто б що не говорив, чия я людина, я – людина Карпат. У моєму розумінні Карпати – це не іграшка в руках олігархів. Моя ідея – клуб не повинен належати комусь одному, не повинно бути власника, який після одного поганого матчу або через поганий настрій може звільнити півкоманди або виставити всіх на трансфер. Ми бачили, до чого це йшло. Останні 10 років Карпати були заручниками відносин між двома власниками. Це не мій шлях. Я буду робити Карпати, які належать простим уболівальникам.

Я хотів домовитися з Коломойським про суму, яка йому потрібна, перепідписати контракт. Коли йому б надійшла остання сума, останній транш, Карпати б повністю належали львів'янам. Перед тим, як закрити остаточно питання з Димінським, я виходив на людей з оточення Коломойського. Питав, чи цікаво їм буде зустрітися і обговорити майбутнє Карпат. Зустріч мені підтвердили.

Між нами, співвласниками, триває процес знайомства. Можливо, Коломойський не знайомий з моєю тактикою, мабуть, недооцінив мій характер. На момент виїзду команди до Маріуполя потрібної суми на рахунку не було. Напевно, це вина двох співвласників – і мене, і Ігоря Коломойського. Так, мова про суму в 1,5 млн гривень.

Я попереджав, що у нас будуть радикальні зміни. Якщо пройтися по Львову, попитати уболівальників, 90% підтвердять, що нам краще почати з нуля, перестати бути заручником ситуації, коли два співвласники між собою навіть не спілкуються. Карпати не повинні залежати від чийогось фінансового або емоційного стану. Карпати вище за будь-яку особистість", - розповів Смалійчук.

Нагадаємо, Карпати хочуть грати наступного сезону в Першій лізі.

Раніше,  керівництво Карпат висловило готовність заплатити 500 тисяч гривень кожному клубу Першої ліги, який обіграє Рух.

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