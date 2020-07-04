Адвокат закликала усунути Смалійчука від футболу

Власника Карпат можуть усунути від футболу

Джерело - Чемпіон.

Власник Карпат Олег Смалійчук може поплатитися за свої слова про виплату клубам Першої ліги 600 тис гривень за перемогу над Рухом.

Про це розповіла адвокат Юлія Богданова у Facebook.

"Цікаво, Смалійчука взагалі не бентежить, що його можуть притягнути за п. 1.2. ч.1 ст. 20 ДП УАФ (маніпулювання результатами матчу)? На місці КДК я б заборонила йому здійснювати будь-яку діяльність, пов'язану з футболом, років так на 5. Мінімум", - написала Богданова.

Раніше, керівництво Карпат висловило готовність заплатити 500 тисяч гривень кожному клубу Першої ліги, який обіграє Рух.

Нагадаємо, президент Руху Григорій Козловський запропонував оплатити Карпатам виїзні матчі до кінця сезону.